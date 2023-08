Ari Wibowo Semringah Jumpai Ferry Irawan yang Bebas dari Penjara

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Ari Wibowo datang temui Ferry Irawan yang baru saja bebas dari penjara.

Kedatangan Ari Wibowo itu lantaran memberikan dukungan untuk sang sahabat, Ferry Irawan yang kini telah bebas.

Adapun sahabat Ari Wibowo, Ferry Irawan dinyatakan bebas dari hukuman kasus KDRT terhadap mantan istrinya, Venna Melinda.

Pertemuan antara Ari Wibowo dan Ferry Irawan itu dibagikan langsung oleh Ferry di Instagram pribadinya @ferryirawanreal, Sabtu (19/8/2023).

Kedua aktor tersebut terlihat berfoto bersama.

Dalam foto yang diunggah Ferry itu, terlihat juga ibunda Ferry Hariati yang ikut berfoto bersama Ari Wibowo.

Ketiganya tampak tersenyum semringah sembari menatap lensa kamera.

"After all this years. Our friendship will never end," tulis Ferry Irawan dalam keterangan unggahannya.

(Setelah bertahun-tahun. Persahabatan kita tidak akan pernah berakhir.)

Selama bersahabat Ari Wibowo dan Ferry Irawan saling memberikan dukungan satu sama lain.

Ogah Temui Venna Melinda

Ferry Irawan tidak memiliki rencana untuk menemui Venna Melinda setelah bebas dari penjara.

Setelah bebas dari penjara, Ferry Irawan hanya fokus habiskan waktu bersama keluarganya tanpa Venna Melinda.

Selain itu, mantan suami Venna Melinda, Ferry Irawan juga harus bersiap untuk kembali ke kesibukannya sebagai aktor.