PKKMB Fakultas Kedokteran Unila Menghadirkan Alumni Pendidikan Kedokteran dan Juga Farmasi

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Lampung (Unila) 2023 mengundang alumni, Rabu (16/8/2023).

274 mahasiswa baru (maba) diterima di FK terbagi atas 190 mahasiswa program studi (prodi) Pendidikan Kedokteran dan 84 mahasiswa prodi Farmasi.

Pada tahun ini, FK mengangkat tema Eternity: Embrace Unity in Diversity, Thrive Together as One, Empower Minds, Hearts, and Action, Rise in Resilience, Noble, and Solidarity.

Pada pengenalan kehidupan kampus khususnya bagi mahasiswa FK Unila 2023, talkshow bersama alumni dari prodi Pendidikan Kedokteran dan Farmasi menjadi salah satu bagian acara. Kegiatan ini berlangsung di gedung A kampus setempat.

Talkshow menghadirkan narasumber alumni Pendidikan Kedokteran angkatan 2006 yaitu dr. Tanti Arianti, Sp.OG. (PSPD) dan alumni Farmasi angkatan 2019 yaitu Made Ayu Wardina, S.Farm.

Baca juga: Rektor Prof Lusmeilia Afriani Grand Launching Dies Natalis ke 58 Unila

Baca juga: UPT PKLI Unila Lakukan Knowledge Sharing untuk Tingkatkan Layanan

Talkshow menyuguhkan pengalaman narasumber ‘survive‘ di masa perkuliahan hingga bisa meraih gelar yang dapat memotivasi mahasiswa FK Unila 2023 dalam memulai perkuliahan.

“Menjadi dokter adalah suatu hal yang membanggakan. Nikmati saja prosesnya dengan menguatkan diri bahwa masuk kedokteran tidak ada ruginya dan akan sangat bermanfaat dalam kehidupan,” ujar dr. Tanti Arianti, Sp.OG.

Begitu pula dengan prodi Farmasi, Made Ayu Wardina, S.Farm., membagikan pengalaman serta motivasi menghadapi perkuliahan bagi mahasiswa Farmasi 2023.

“Untuk ‘survive‘ dengan hasil terbaik, tentukan target dari sekarang, ingin menjadi mahasiswa seperti apa, tidak masalah jika lebih condong ke akademik, bisnis, maupun organisasi. Yang penting kewajiban pembelajaran di perkuliahan tidak ditinggalkan, maksimalkan waktu pada saat kalian lagi ada di mana, jangan sampai kalian tidak fokus kuliah karena kepanitian,” ujar Made Ayu Wardina, S.Farm.

Talkshow berjalan dengan interaktif, ditutup dengan antusiasme para maba FK dalam sesi diskusi dan tanya jawab dari peserta dan narasumber.

(Tribunlampung.co.id/ rls)