Penduduk Miskin Ekstrem di Bandar Lampung 19.800 Orang

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Jumlah penduduk miskin ekstrem di Bandar Lampung mencapai 19.800 orang.

Kasi Statistik Sosial BPS Bandar Lampung Virgo Whinata mengatakan, kemiskinan terbagi menjadi dua golongan.

Kemiskinan makro didata oleh BPS Bandar Lampung.

Sementara kemiskinan mikro merupakan kewenangan Dinas Sosial Bandar Lampung.

"Untuk jumlah kemiskinan ekstrem Bandar Lampung tahun 2022 yakni 1,8 persen," kata Virgo, Senin (21/8/2023).

"Jika dijumlahkan dengan angka, 1,8 persen tersebut yakni sebanyk 19.800 jiwa," paparnya.

Meski begitu, angka tersebut, lanjut Virgo, mengalami penurunan dibanding tahun 2021 lalu.

"Tahun 2021 itu 2,27 persen atau 26.700 penduduk miskin ekstrem Bandar Lampung," ucapnya.

Sementara untuk jumlah kemiskinan biasa di Bandar Lampung tahun 2022 berada di angka 8,21 persen.

"Dan kalau jumlah kemiskinan biasa ya, bukan yang ekstrem, itu tahun 2022 sebanyak 90.5 ribu jiwa atau 8,21 persen," ucapnya.

Angka tersebut, lanjut Virgo, menjadikan Bandar Lampung 4 wilayah paling rendah kemiskinan di Lampung.

"Terendah artinya jumlah kemiskinannya lebih sedikit dibanding wilayah-wilayah lain," ungkapnya.

Sementara untuk perhitungan seseorang dikatakan miskin atau miskin ekstrem itu dilihat dari jumlah pengeluaran per kapita per hari.

"Kalau garis kemiskinan biasa, itu per bulan pengeluaran per kapita per orang Rp 698.598," ucapnya.

"Sementara kalau garis kemiskinan ekstrem kebutuhan per kapita per orang per hari Rp 11.941 atau Rp 358.233 per bulan," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riana Mita Ristanti)