9 Rating Drama Korea Terbaru Agustus 2023, Drakor The Uncanny Counter 2 Terkerek Naik

Ilustrasi poster drakor The Uncanny Counter 2 yang ratingnya terkerek naik pada periode Agustus 2023 ini.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru, ada juga drakor The Uncanny Counter 2.

Hasil rating drama Korea terbaru pada periode Agustus 2023 minggu keempat mengalami perubahan.

Pada hasil terbarunya, drakor The Uncanny Counter 2 akhirnya bangkit lagi setelah mengalami penurunan di episode sebelumnya.

Peningkatan juga dirasakan oleh drama Behind Your Touch.

Sementara drakor The Real Has Come hingga kini masih menjadi yang teratas daripada drama lainnya.

Berikut ini deretan rating drama Korea terbaru Agustus 2023, yang dilansir dari Kompas.com (21/8/2023).

1. The Uncanny Counter 2

Memasuki episode 8, serial The Uncanny Counter 2 bangkit setelah sebelumnya mengalami penurunan rating.

Diketahui pada penayangan episode terbarunya itu, drakor ini mendapatkan skor 4,4 persen.

Sementara sebelumnya, drakor Kim Sejeong ini mencetak rating 3,8 persen.

Angka tersebut pun tercatat menjadi rating terendah The Uncanny Counter 2 selama musim kedua tayang.