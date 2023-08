Kapolres Way Kanan Sambangi Keluarga Korban Tewas Ditembak Begal

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo menyambangi kediaman keluarga korban pembegalan di Kampung Negeri Sungkai, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan, Lampung, Senin (21/3/2023).

Dokumentasi Polres Way Kanan

Kapolres didampingi pejabat utama Polres Way Kanan, Kapolsek Gunung Labuhan Iptu Abdul Haris, dan Camat Gunung Labuhan Syaidan.

Kedatangan Kapolres untuk melayat sekaligus dan memberikan santunan kepada keluarga korban pembegalan bernama Azwar Ragil (23).

"Kedatangan kami sebagai wujud rasa bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban tindak pidana curas," ujar Pratomo.

"Dengan iringan doa, mudah-mudahan segala amal perbuatan almarhum diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Aamiin," sambungnya.

Adapun bantuan yang diberikan berupa paket sembako.

"Ini untuk membantu ibu kandung korban yakni Istiana (57), untuk kelancaran terkait kegiatan pada malam hari ini memberikan doa-doa selama 7 hari. Mudah-mudahan dapat bermanfaat," tutur Pratomo.

Ia mengatakan, bantuan ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan atas peristiwa yang terjadi.

"Saya juga meminta doa dan dukungan kepada keluarga korban dan masyarakat setempat," katanya.

Pratomo meminta masyarakat untuk memercayakan pengungkapan kasus ini kepada kepolisian.

"Jadi dukungan dari masyarakat sudah diberikan secara penuh kepada kepolisian. Ini dapat menjadi spirit bagi anggota di lapangan," timpalnya.

Pratomo menjelaskan, pihak keluarga berharap polisi bisa mengungkap kasus tersebut.

"Mengenai kasus penembakan tersebut, Istiana ibu korban meminta agar kepolisian dapat mengungkap pelaku yang telah sadis menghabisi nyawa korban dan meminta dapat menghukum berat pelaku," paparnya.

Diketahui, Azwar Ragil (23), warga Kampung Gunung Sari, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Lampung, menjadi korban pembegalan.

Azwar tewas seusai ditembak oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya, Jumat (18/8/2023) lalu.

(Tribunlampung.co.id/Yogi Wahyudi)