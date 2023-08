Polres Way Kanan Polda Lampung Bekuk Pelaku Penipuan Uang Ratusan Juta Bermodus Getah Karet

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, membekuk pelaku penipuan dan penggelapan getah karet di Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu.

"Tersangka inisial ABR (27) berdomisili di Kampung Panca Negri, Kecamatan Umpu Semenguk, Way Kanan," terang Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra, Selasa (22/8/2023).

Kronologi penangkapan pelaku,Rabu (16/8/2023) pukul 10.00 WIB, Tekab 308 Presisi Polres Way Kanan yang dipimpin Kanit Idik 1 berhasil mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku.

Atas informasi tersebut, petugas melakukan berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka tanpa perlawanan.

Selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dapat dikenai dengan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dengan kurungan penjara maksimal empat tahun,” imbuhnya.

Baca juga: Kapolsek Menggala Polda Lampung Imbau Orang Tua Awasi Anak Agar Tak Ikut Balap Liar

Baca juga: Polres Mesuji Polda Lampung Beber Penangkapan TR, Pelaku Curas yang Tewaskan Korbannya

Kronologi kejadian pada Rabu (22/2/2023) sekira pukul 07.00 Wib korban Sumardi sedang berada di rumah di Kampung Umpu Bhakti.

Melalui pesan Whatsapp pelaku menghubungi korban dan meminta uang Rp 70 juta dengan alasan untuk membeli getah karet yang akan disetorkan melalui perantara korban.

Pukul 14.09 WIB korban mengirimkan uang tersebut melalui aplikasi BRImo miliknya ke rekening pelaku, lalu pada 23 Februari 2023 pelaku meminta tambahan Rp 44 Juta dengan alasan untuk tambahan membeli karet.

Setelah itu, esok harinya korban menghubungi nomor pelaku akan tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif.

Sehingga pukul 17.30 WIB korban bersama dengan saksi-saksi mendatangi kediaman pelaku untuk menanyakan getah karet namun sampai di rumah pelaku sudah tidak diketahui lagi keberadaannya .

"Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 114 juta rupiah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan untuk di tindaklanjuti," beber dia.

(Tribunlampung.co.id)