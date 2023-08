Kapolres Way Kanan Polda Lampung Cek Kendaraan dan Alsus Dinas Jelang Pemilu 2024

Kapolres Way Kanan cek kondisi kendaraan dan alsus dinas menjelang pemilu 2024.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo mengecek kondisi kendaraan dan alsus dinas menjelang pemilu 2024.

Jajaran Polda Lampung itu memeriksa kendaraan bermotor dinas, stock opname (penghitungan fisik persediaan) senpi dan amunisi, serta alsus dinas di lapangan apel Mapolres Way Kanan, Rabu (23/8/2023).

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo mengatakan, pengecekan dilakukan dalam rangka kesiapan pemilu 2024.

"Yakni perihal kelayakan dan perlengkapan seluruh sarpras (sarana dan prasarana) dinas baik randis yang meliputi R2, R4, dan R6, senpi dan peralatan Dalmas Polres Way Kanan," ujar dia.

Selain itu, pengecekan tersebut untuk mengetahui kondisi barang operasional yang ada.

Jika kondisi seluruh barang operasional dalam kondisi yang bagus tentu dapat menunjang kualitas dan kinerja aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pihaknya melakukan pengecekan satu per satu baik kendaraan operasional, senpi, dan perlengkapan peralatan polri yang ada.

"Kinerja aparat akan maksimal bila didukung dengan kondisi kendaraan dan barang operasional yang fit dan layak," ujar dia.

Terhadap personel pemegang randis agar lakukan pemeriksaan secara berkala, kalau memang ada kendala, segera perbaiki.

"Ini dilakukan agar kinerja aparat kepolisian bisa maksimal," katanya.

Pasca pengecekan kendaraan dinas dilakukan, Kapolres Way Kanan mengingatkan kepada jajaran untuk selalu menyalakan lampu strobo saat melakukan patroli di wilayah.

Termasuk saat melaksanakan tugas dari rumah menuju ke kantor. Strobo dinyalakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Itu (menyalakan lampu strobo) kan salah satu tindakan preemtif. Sehingga semua kendaraan dinas motor dan mobil patroli, Sabhara, lalu lintas, PAM Obvit harus dinyalakan lampu strobonya saat patroli," paparnya.

Kegiatan pengecekan dihadiri Auditor Madya Tingkat III Polda Lampung, Kombes Pol Jauhari, Wakapolres Way Kanan Kompol Zainul Fachry, Auditor I Idbid 2 Polda Lampung Kompol Jumiati, PJU Polres Way Kanan, para kapolsek jajaran dan personel Polres Way Kanan.

(Tribunlampung.co.id)