Resmikan Kampung Bebas Narkoba, Kapolres Way Kanan Polda Lampung Ajak Perangi Narkoba

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, membentuk kampung bebas narkoba di Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan, Kamis (24/8/2022).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo, menyampaikan peresmian kampung bebas narkoba ini adalah bagian dari upaya kampanye polri untuk melawan dan memerangi peredaran narkoba.

“Intinya adalah wujud ajakan kepada semua pihak untuk memberantas narkoba,” ujarnya.

Salah satu kampung yang dicanangkan menjadi pionir kampung bebas narkoba adalah Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan.

Oleh karena itu, kapolres berharap dari Kampung Lembasung inilah dapat menyebar di seluruh kampung - kampung lain untuk melakukan kegiatan yang sama.

AKBP Pratomo juga membuka peluang kepada masyarakat akan memberikan hadiah dan apresiasi apabila ada informasi terhadap peredaran gelap narkoba.

"Jadi setiap informasi yang diberikan masyarakat akan kita hargai informasi tersebut menjadi tangkapan yang dapat membuahkan hasil," ujar dia.

"Tentunya ini bagian dari strategi kita dalam melawan peredaran narkoba, semakin banyak mengungkap narkoba semakin banyak yang kita selamatkan,” sambung dia.

Acara dilanjutkan penandatanganan komitmen kampung bebas narkoba dan pemberian plakat oleh Kapolres Way Kanan kepada Kepala Kampung Lembasung.

Bupati Kabupaten Way Kanan H Raden Adipati Surya diwakili oleh Asisten I PemKab Way Kanan, forkompimda, PJU Polres Way Kanan, Plt Kepala BNN Kabupaten Way Kanan, Kapolsek Blambangan Umpu.

Lalu Camat Blambangan Umpu, Kepala Kampung Lembasung M Helmi Ibrahim, Ketua DPC Granat Kabupaten Way Kanan, Tim IBM Kampung Lembasung, tokoh adat, agama, masyarakat dan pemuda hadir di acara tersebut.

(Tribunlampung.co.id)