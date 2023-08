10 Rating Drama Korea Terbaru Agustus 2023, The Killing Vote Naik

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak perolehan drakor The Killing Vote dalam update rating drama Korea terbaru periode Agustus 2023.

Terpantau drama Korea terbaru khususnya drakor The Killing Vote mengalami peningkatan setelah sempat turun.

Sementara, dua drama Korea terbaru lainnya mengalami penurunan rating yakni drakor Destined With You dan Longing For You.

Berikut ini hasil rating selengkapnya yang dilansir dari Soompi, Jumat (25/8/2023).

1. The Killing Vote

Episode terbaru drakor The Killimg Vote meningkat di 4,1 persen, sebelumnya menurun di 3,8 persen.

Sebelumnya, episode perdana The Killing Vote mencetak rating 4,1 persen.

The Killing Vote mengisahkan tentang pemungutan suara untuk membuat keputusan hukuman mati untuk para pelaku criminal.

2. Destined With You

Episode kedua Destined With You alami penurunan di 2,4 persen.

Drama Korea terbaru Destined With You mengawali penayangannya dengan mencetak rating 2,8 persen.

Destined With You dibintangi oleh Jo Bo Ah dan Rowoon SF9, menceritakan tentang kisah cinta seorang pengacara populer dengan pegawai negeri kelas rendah.

3. Longing For You

Rating Longing For You juga menurun di 2,6 persen, setelah naik di angka 2,8 persen.