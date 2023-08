Kini Ada Kampung Bebas Narkoba di Way Kanan

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo meresmikan Kampung Bebas Narkoba di Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Kamis (24/8/2023).

Dokumentasi Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara - Kini ada Kampung Bebas Narkoba di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Kampung Bebas Narkoba tersebut berada di Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Kamis (24/8/2023).

Peresmian Kampung Bebas Narkoba tersebut dihadiri oleh Asisten I Pemkab Way Kanan, Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo, Plt Kepala BNN Way Kanan, serta masyarakat dan pemuda.

AKBP Pratomo Widodo mengajak masyarakat untuk memerangi narkoba di Kabupaten Way Kanan.

Ia menyampaikan, peresmian Kampung Bebas Narkoba menjadi bagian dari kampanye Polri untuk melawan dan memerangi peredaran narkoba.

"Intinya adalah wujud ajakan kepada semua pihak untuk memberantas narkoba," ujarnya.

Pratomo mengatakan, salah satu kampung yang dicanangkan menjadi pionir Kampung Bebas Narkoba adalah Kampung Lembasung, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

"Saya berharap dari Kampung Lembasung inilah dapat menyebar di seluruh kampung lain untuk melakukan kegiatan yang sama," ungkapnya.

Pihaknya juga membuka peluang kepada masyarakat dan akan memberikan apresiasi apabila ada informasi terhadap peredaran gelap narkoba.

"Jadi setiap informasi yang diberikan masyarakat, bahkan kita hargai informasi tersebut menjadi tangkapan yang dapat membuahkan hasil," ucapnya.

Menurutnya, ini merupakan bagian dari strategi dalam melawan narkoba.

"Tentunya ini bagian dari strategi kita dalam melawan peredaran narkoba. Semakin banyak mengungkap narkoba, semakin banyak yang kita selamatkan," paparnya.

Pratomo juga mengucapkan terima kasih dan meminta dukungan kepada Pemkab Way Kanan.

Ia juga meminta agar kegiatan ini bukan hanya menjadi kegiatan seremoni.

"Dengan diresmikan secara simbolis Kampung Lembasung sebagai Kampung Bebas Narkoba, tentunya ini bukan kegiatan seremonial saja, namun untuk menunjukkan bahwasanya kampung ini adalah untuk bebas dari narkoba," lanjutnya.

"Kami berharap Kampung Lembasung dapat memberikan contoh nyata yang berani berkomitmen dan spirit bagi kita semua untuk melakukan perang terhadap narkoba," katanya.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen Kampung Bebas Narkoba, lalu pemberian plakat Kampung Bebas Narkoba oleh Kapolres Way Kanan kepada Kepala Kampung Lembasung.

(Tribunlampung.co.id/Yogi Wahyudi)