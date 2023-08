Mahasiswa Pascasarjana UIN RIL Sabet Best Paper di Ajang IPCIS Malaysia

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung memperoleh penghargaan best paper pada ajang International Postgraduate Conference On Islamic Studies (IPCIS) 2023.

90 paper terdaftar dalam perhelatan IPCIS, dengan 83 author dari 13 Universitas yang ada di Indonesia dan Malaysia.

Dari jumlah paper tersebut, mahasiswa Prodi Magister Ekonomi Syariah dan Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung meraih dua predikat yakni 1st Best Paper dan 3rd Best Paper.

Dengan paper berjudul Analisis of Hajj Saving Products with Wadiah Academic Based on Financial Accounting Standards (SAK) AT PT Bank Syariah Indonesia, mampu menyabet gelar 1st Best Paper pada ajang bergengsi tersebut.

Paper tersebut ditulis oleh Dwi Nurhayati (Penulis 1), Heni Noviarita, Muhammad Iqbal Fasa, dan Syamsul Hilal.

Sedangkan 3rd Best Paper dinobatkan pada paper yang berjudul: “Sharia Banking Supervision in National Legal Coridor Normative Studie of Sharia Economic Law” oleh Yogi Ridwan Habibi (Penulis 1), Muhammad Iqbal Fasa, Taufik Hidayat, Khofikri Aulia, dan Rijah Muhammad Majdidin.

Baca juga: Dekan FTK UIN RIL Tekankan Mahasiswanya Update Perkembangan Dunia Pendidikan

Baca juga: UIN RIL Serah Terima 20 Mahasiswa KKN Internasional di Thailand

Tidak hanya itu, mahasiswa dan dosen Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung juga memperoleh kesempatan sebagai presenter pada ajang tersebut yaitu, Ayuning Larasati, Livia Trijunita Sari, dan Muhammad Iqbal Fasa.

Kegiatan tersebut mengusung tema Envisioning Green Future of Islamic Values: Catalyzing Sustainable Modern Society diselenggarakan University Technology Mara (UiTM) Malaysia pada 23 Agustus 2023 di Selangor, Malaysia.

(Tribunlampung.co.id/ rls)