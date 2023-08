Promo Buy One Get One di Domesteak

Pegawai Domesteak Lampung City Mall menunjukkan menu yang mendapat promo buy one get one, Jumat (25/8/2023).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Domesteak menghadirkan promo buy one get one yang berlaku hingga 31 Agustus 2023.

Manajer Operasional Domesteak Martin Parinding mengatakan, di promo buy one get one ini jika membeli intersteak akan mendapatkan free domesteak.

Pilihan intersteak yang mendapat promo ini adalah sirloin steak dan tenderloin steak.

Sedangkan domesteak yang mendapat promo ini hanya fried beef steak

Intersteak dan domesteak yang mendapat promo ini akan disajikan dengan mix vegetable, potato wedges, dan saus yang nikmat.

Syarat untuk mendapat promo ini adalah lakukan pembayaran dengan kartu debit BRI.

"Jika tidak memiliki kartu debit BRI, bisa melakukan pembayaran dengan QRIS semua bank," kata Martin, Jumat (25/8/2023).

Promo ini berlaku di Domesteak Lampung City Mall, Ciplaz Lampung, Transmart Lampung, dan Palembang Square.

Bagi yang datang ke Domesteak Lampung City Mall, selain bisa mendapat promo beli intersteak free domesteak, juga bisa membeli menu intersteak dan domesteak lain.

Selain itu juga bisa membeli fried rice, bento series, noodle series, pasta, rice series nusantara, rice series western, dan snack.

Ada juga pilihan menu coffee, milkshake, choco, mojito, juice, ice, dan soft drink.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)