Polres Way Kanan Polda Lampung Ringkus DPO Pelaku Curat di Kampung Umpu Bhakti

Tekab 308 Presisi Satreskrim Polres Way Kanan, Polda Lampung menangkap diduga DPO pelaku curat sepeda motor.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Tekab 308 Presisi Satreskrim Polres Way Kanan, Polda Lampung yang dipimpin dipimpin Kanit Idik 1 menangkap diduga DPO pelaku curat (pencurian dengan pemberatan) sepeda motor di Kampung Umpu Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Jumat (25/8/2023).

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra mengatakan, pelaku berinisial BG (27), yang berdomisili di Kampung Negri Bumi Putra, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan.

"Saat ditangkap, pelaku tidak melakukan perlawanan," kata AKP Andre Try Putra.

Kini pelaku telah diamankan di Mapolres Way Kanan guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Pelaku dapat dikenakan Pasal 363 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun.

Kronologi Kejadian

AKP Andre Try Putra mengatakan, kronologi kejadian bermula pada saat anak Wagiyo yang bernama Fahri bersama saksi berinisial D yang masih berusia 12 tahun sedang mengendarai sepeda motor dari arah Simpang Lima Blambangan Umpu menuju Kampung Umpu Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Jumat (11/12/2022) pukul 15.00 WIB.

Kemudian di tengah perjalanan Fahri dan D diberhentikan oleh dua orang laki-laki yang tidak dikenal.

Kedua orang itu meminta untuk diantar Fahri membeli bahan bakar.

Setelah menunggu beberapa saat, saksi merasa curiga dan melaporkan kejadian tersebut kepada warga.

Kemudian warga mencari Fahri.

Akhirnya Fahri ditemukan di jalanan dalam keadaan menangis karena diancam.

Selanjutnya warga mengamankan salah satu pelaku berinisial AN berikut senjata tajam jenis badik dan kunci T yang dibuang ke parit.

Atas kejadian tersebut, Fahri merasa takut dan trauma.

Ayah Fahri melaporkan kejadian tersebut di Polres Way Kanan untuk ditindaklanjuti.

Pelaku lain berinisial BG ditangkap Tekab 308 Presisi Satreskrim Polres Way Kanan dengan dipimpin Kanit Idik 1, Jumat (25/8/2023) pukul 22.00 WIB di Kampung Negri Bumi Putra, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan.

