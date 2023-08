Bank Lampung Raih Diamond Trophy Infobank Award 2023

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Bank Lampung meraih penghargaan Infobank Award 2023 dari Majalah Infobank di The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (25/8/2023) pekan kemarin.

Penghargaan yang diberikan berupa Diamond Trophy sebagai Excellent Financial Performance Bank In 20 Convesutive Year (2003 - 2022) dan Excellent Financial Performance Bank In 2022.

Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat menerima langsung penghargaan yang diberikan pada ajang 28th Infobank Award 2023.

Presley Hutabarat menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan pada Bank Lampung.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan stakeholder, masyarakat dan seluruh pekerja Bank Lampung.

Dia menuturkan, penghargaan ini tidak mungkin dapat diraih tanpa adanya dukungan semua pihak.

"Saya sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan untuk Bank Lampung, " ujar Presley Hutabarat.

Presley menyampaikan penghargaan ini tidak membuat Bank Lampung berpuas diri.

Sebaliknya, penghargaan yang di genggam ini justru kedepan menjadi cambuk bagi Bank Lampung untuk bisa menjadi lebih baik.

"Apalagi jika melihat tantangan yang dihadapi ditengah ekonomi global yang masih fluktuatif," kata Presley Hutabarat.

Di ajang Infobank Award 2023, penghargaan diberikan kepada 62 bank yang berhasil meraih predikat kinerja 'Sangat Bagus' pada 'Rating 106 Bank Versi Infobank 2023.'

Pada ajang tersebut, Infobank juga memberikan trofi khusus kepada 32 bank dengan rincian; 9 bank meraih Golden Trofi (berkinerja 'Sangat Bagus' selama 5 tahun berturut-turut sejak 2018 – 2023).

4 bank meraih Diamond Trofi (berkinerja 'Sangat Bagus' selama 10 tahun berturut-turut sejak 2013 – 2023).

3 bank meraih Sapphire Trofi (berkinerja 'Sangat Bagus' selama 15 tahun berturut-turut sejak 2008 – 2023).

11 bank meraih Platinum Trofi (berkinerja 'Sangat Bagus' selama 20 tahun berturut-turut sejak 2003 – 2023) dan 5 bank meraih Titanium Trofi (berkinerja “Sangat Bagus” selama 25 tahun berturut-turut sejak 1998-2023).

“Tahun ini Biro Riset Infobank mengikutsertakan 106 bank umum untuk dirating. Namun, setelah data terkumpul, hanya didapat 97 bank yang memenuhi syarat. Baik dari kelengkapan data maupun skor minimal 51 persen,” ungkap Eko B Supriyanto, Chairman Infobank Media Group.

Eko mengatakan, pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Infobank

terhadap bankir-bankir perbankan nasional yang telah bekerja ekstra keras.

"Dengan dedikasi dan integritas tinggi, serta bentuk dukungan kepada industri perbankan nasional agar terus menjaga kinerja terbaiknya. Kami mengucapkan selamat dan sukses,” tandas dia.

(Tribunlampung.co.id/ rls)