Kapolres Way Kanan Polda Lampung Sambangi Tokoh Agama di Ponpes Raudlatul Muta'allimin

Kapolres Way Kanan Polda Lampung Menyambangi Tokoh Agama di Ponpes Raudlatul Muta'allimin

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo menyambangi kediaman tokoh agama di Pondok Pesantren (Ponpes) Raudlatul Muta'allimin Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, Kamis (24/8/2023) pekan kemarin.

Pada kesempatan itu, Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo didampingi sejumlah pejabat utama Polres Way Kanan.

Diantaranya,Kasat Binmas Polres Way Kanan AKP Burhannuddin, Kasat Samapta Iptu Jahtera, Kasat Intelkam Iptu Asep Komarudin, Kapolsek Kasui AKP Abri Firdaus, dan Kanit Regident Sat Lantas Polres Way Kanan Ipda Rendy Riski Utama.

Tokoh agama yang disambangi itu adalah Pimpinan Ponpes Raudlatul Muta'allimin KH. Marsudi, selain itu juga hadir Ketua harian Ponpes Raudlatul Muta'allimin Kasui Kuswara.



Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo menyampaikan, ia menyambangi Ponpes Raudlatul Muta'allimin sebagai wujud silaturahmi kepada tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Way Kanan.

Kegiatan ini, kata dia, merupakan salah program kerja Kapolres Way Kanan yang diberi nama Kapolres menyapa tokoh dan masyarakat Way Kanan.

"Tujuan kegiatan ini untuk bersama sama menciptakan situasi aman dan kondusif di Kabupaten Way Kanan," kata AKBP Pratomo Widodo

Apalagi, tutur dia, saat ini sudah memasuki tahun politik, dan berharap Pemilu 2024 bisa berjalan aman, kondusif dan lancar.

AKBP Pratomo Widodo mengajak semua pihak untuk bersama sama menciptakan situasi aman dan kondusif di Kabupaten Way Kanan.

Kapolres AKBP Pratomo Widodo juga mengajak menjaga kerukunan antar umat beragama dan jangan mudah percaya dengan berita hoax yang belum tentu kebenarannya.

Kapolres Way Kanan Polda Lampung itu juga meminta kepada Pimpinan Ponpes Raudlatul Muta'allimin KH. Marsudi untuk mendoakan Polres Way Kanan agar dapat menjalankan tugas dengan baik pada saat menjelang Pemilu 2024, sehingga kamtibmas berjalan kondusif.

KH. Marsudi mengapresiasi kunjungan Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo itu.

"Kami didatangi tamu kehormatan Kapolres Way Kanan. Terima kasih sudah mau berkunjung di Ponpes Raudlatul Muta'allimin Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan," kata KH Marsudi.

Pondok Pesantren ini merupakan lanjutan dari Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang dipimpin dan di bina oleh KH. Marsudi.

Dikatakan Marsudi bahwa dirinya hijrah ke Kecamatan Kasui tidak berbekal ekonomi dan berbekal pendidikan yang tinggi.

Tapi berbekal semangat yang tinggi, tak kenal lelah untuk Islam, serta tak kenal lelah berjuang dalam dakwah.

(Tribunlampung.co.id)