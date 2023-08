Minggu Kasih, Polres Way Kanan Polda Lampung Binluh ke GKSBS Negeri Batin

Satbinmas Polres Way Kanan, Polda Lampung melakukan sambang di kediaman Ketua wilayah GKSBS.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Satbinmas Polres Way Kanan, Polda Lampung melakukan sambang di kediaman Ketua wilayah GKSBS (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan ) Gatik Wahyudi di Kampung Negeri Batin, Umpu Semenguk, Minggu (27/8/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo melalui Kasat Binmas Polres Way Kanan AKP Burhanuddin menyampaikan, kedatangannya ini merupakan rutinitas bagi petugas Polres Way Kanan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Dimana program Minggu kasih dikandung maksud bahwa kita (polisi) hadir di tengah rutinitas dari masyarakat untuk mendengar, mencatat dan mencari solusi setiap permasalahan yang ada," ujarnya.

Terutama di wilayah masing-masing sehingga tercipta kedekatan antara kepolisian khususnya Polres Way Kanan dengan masyarakat.

Lebih lanjut, Gatik Wahyudi mengapresiasi kegiatan ini.

Pasalnya dirinya sangat senang mendapat pembekalan, dan pemahaman, untuk mendengarkan saran masukan mengenai permasalahan yang ada dimasyarakat

Adapun pertanyaan Yohanes Jemaat GKSBS Kampung Negeri Batin meminta untuk permudah masyarakat untuk pelayanan perpanjangan SIM.

Kasat binmas menanggapi dari kepolisian saat ini terdapat aplikasi Super App yang bisa di download, salah satunya untuk pelayanan SIM.

Bisa juga dengan mendapatkan pelayanan sim keliling dengan mendatangi ke tempat lokasi jadwal yang terdekat.

"Semoga dengan adanya kegiatan Minggu Kasih ini bisa membawa banyak manfaat dan kami percaya masyarakat dapat berperan dalam menjaga Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif," ujar Kasat Binmas.

Kegiatan turut dihadiri personel Satbinmas Polres Way Kanan, Bhabinkamtibmas Kampung Negeri Batin Aipda Minanto dan Jemaat GKSBS.

(Tribunlampung.co.id)