Polres Lampung Timur Polda Lampung Gelar Jumat Curhat di Kali Pasir Way Bungur

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Polres Lampung Timur, Polda Lampung, menggelar kegiatan Jumat Curhat di Desa Kali Pasir Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, Jumat (25/8/2023).

Kegiatan Jumat Curhat itu dihadiri Kapolres Lampung Timur, Polda Lampung, AKBP M.Rizal Muchtar didampingi Wakapolres Kompol Sugandhi SN, dan pejabat utama.

Kehadiran itu disambut langsung oleh Camat kecamatan Way Bungur Lusi Aprina.

"Selamat datang di Desa Kali Pasir, terimakasih Bapak Kapolres yang telah datang langsung untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat kami," ucap Lusi Aprina.

Kegiatan Jumat Curhat juga dihadiri Danramil Way Bungur Lettu Sigit Indrato, Kepala KUA Way Bungur H Solihin, Kepala desa se-Kecamatan Way Bungur, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Kali Pasir.

AKBP M.Rizal Muchtar menyampaikan kegiatan Jumat Curhat ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan ditampung dan diupayakan solusinya.

"Kami juga mendengarkan keluhan, menerima masukan saran maupun kritikan yang sifatnya membangun bagi Polres Lampung Timur, kemajuan Institusi Polri, dan terjaganya situasi kamtibmas yang di harapkan masyarakat," ujar AKBP M.Rizal Muchtar

Selain itu kegiatan Jumat Curhat ini juga sebagai upaya mempererat silaturahmi, menjaga komunikasi masyarakat dan Polri, serta mengimplementasikan Polri hadir di tengah masyarakat.

“Sekaligus untuk meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat. Sehingga bisa benar-benar menjadi pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat," ucap AKBP M.Rizal Muchtar

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara masyarakat dengan AKBP M.Rizal Muchtar.

"Saya minta saran dan himbauan pak Kapolres, pada saat Pilkades nanti tentang larangan seperti money politik dan kecurangan lainnya" tanya salah satu warga bernama Joko

"Saya menghimbau jangan sampai ada pelanggaran dalam Pilkades nanti, jaga situasi agar tetap kondusif, jangan sampai ada masyarakat Way Bungur yang terlibat tindakan melanggar hukum dalam Pilkades nanti" jawab AKBP M.Rizal Muchtar

Sigit selaku Kades Taman Negeri mengatakan, beberapa hari kemarin terjadi kasus tindak pidana pencurian di desanya dan ia terimakasih karena pihak Kepolisian telah berhasil mengungkap kasus tersebut.

AKBP M.Rizal Muchtar mengatakan, terungkapnya kasus tersebut juga berkat kerjasama dari masyarakat, sebab tanpa kerjasama dari masyarakat pihaknya tidak akan bisa melakukan pengungkapan kasus tersebut.