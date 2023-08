Striker Chelsea Romelu Lukaku Gabung Pasukan Mourinho, Dijadwalkan Tes Medis di AS Roma

Jose Mourinho pelatih AS Roma

Tribunlampung.co.id - Bursa transfer Liga Inggris, striker Chelsea Romelu Lukaku dikabarkan bakal mendarat ke AS Roma.

Diketahui, AS Roma didesak Jose Mourinho untuk mencari striker menyusul cederanya Tammy Abraham.

Jose Mourinho sendiri dikabarkan secara pribadi telah menelepon striker Chelsea Romelu Lukaku untuk bergabung ke AS Roma.

Kabar terbaru, striker Chelsea Romelu Lukaku bakal melakukan tes medis di AS Roma hari ini.

Belakangan, Kapten AS Roma Lorenzo Pellegrini juga turut mengungkap upaya timnya dalam mendatangkan Romelu Lukaku sebelum jendela transfer ditutup.

Pemain AS Roma ikut angkat suara mengenai isu kedatangan Romelu Lukaku.

Lorenzo Pellegrini menyebut, direktur olahraga AS Roma Tiago Pinto sudah berada di London untuk bernegosiasi dengan Chelsea mengenai penandatanganan Romelu Lukaku dengan status pinjaman.

Usaha AS Roma mendatangkan pemain assal Belgia pun disambut girang oleh Jose Mourinho.

Betapa tidak, selama sesi bursa transfer musim panas ini, Jose Mourinho menginginkan tambahan amunisi untuk lini depan.

Dilaporkan, Chelsea yang semula bersikeras ingin berpisah secara permanen dengan pemain 30 tahun tersebut telah membuka opsi pinjaman.

Situasi itu jelas disukai AS Roma, manajeman Serigala Ibu Kota dilaporkan terbang ke London untuk membicarakan operasi ini.

Melansir Calciomercato.com, negosiasi AS Roma dengan Chelsea mengarah ke hasil positif.

Apalagi, pelatih Jose Mourinho sebelumnya telah melakukan panggilan video dengan Romelu Lukaku.

Ya, The Special One selalu terlibat dalam penandatanganan pemain baru AS Roma tak terkecuali untuk transfer Big Rom.