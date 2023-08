Warga Tegineneng Disergap Polres Way Kanan Polda Lampung, Ada Seratusan Gram Sabu di Terios

Satresnarkoba Polres Way Kanan Polda Lampung Ringkus Pelaku Peredaran Gelap Sabu

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Satresnarkoba Polres Way Kanan, Polda Lampung, meringkus pelaku diduga melakukan peredaran gelap narkotika bukan tanaman jenis sabu di wilayah Kabupaten Way Kanan, Jumat (25/8/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo menjelaskan pelaku berinisial TD (53), warga Desa Negara Ratu Kecamatan Tegineneneng Kabupaten Pesawaran.

Dari tangan pelaku yang ditangkap itu, Satresnarkoba Polres Way Kanan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 111,54 gram.

"Setelah penangkapan pelaku ini, kami masih akan kembangkan perkaranya, dan kami berharap semua pihak untuk dapat menunggu release dari kami, serta mendukung proses pengembangan perkaranya," kata kata AKBP Pratomo Widodo.

“Jangan membuat gaduh yang akan menyulitkan pengembangan perkaranya," sambung kata AKBP Pratomo Widodo.

AKBP Pratomo Widodo memaparkan, perkara narkoba adalah kejahatan transnasional dan merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan kejahatan yang sangat baik.

"Oleh karena itu, kami selalu berhati-hati dalam pengembangan perkaranya," ujar kata AKBP Pratomo Widodo.

Kronologi Penangkapan

Kasatresnarkoba Polres Way Kanan AKP Sigit Barazili menjelaskan penangkapan pelaku TD berawal dari informasi masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di wilayah hukum Polres Way Kanan, Jumat (18/82023) pukul 17.30 Wib,

Menindak lanjuti informasi tersebut Satresnarkoba Polres Way Kanan langsung melakukan penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan tersebut Satresnarkoba Polres Way Kanan memiliki bukti permulaan yang cukup bahwa TD telah melakukan tindak pidana narkotika.

Satresnarkoba Polres Way Kanan pun bergerak untuk menangkap TD di pinggir jalan depan SPBU di Baradatu.

Pada saat akan dilakukan penangkapan TD berusaha melarikan diri dengan menggunakan kendaraan roda 4 Daihatsu Terios warna putih yang menggunakan plat nomor kendaraan BE 1432 YX.

Kemudian petugas melakukan pengejaran dan berhasil menangkap TD di Dusun Talang Plastik Kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Setelah TD berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap TD dan hasilnya ditemukan barang bukti empat bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.

Empat bungkus plastik itu berada dalam kotak kardus warna biru hijau yang bertuliskan IRC, yang disimpan di kursi belakang mobil Daihatsu Terios warna putih.

TD beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Apabila terbukti mengedarkan sabu maka yang bersangkutan dapat dikenai dengan pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun.

(Tribunlampung.co.id)