10 Rating Drama Korea Terbaru Agustus 2023, Drakor My Dearest Melesat Tinggi

Ilustrasi pemain drakor My Dearest yang ratingnya melesat tinggi.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rating drama Korea terbaru Agustus 2023, diantaranya drakor My Dearest.

Peringkat rating drama Korea terbaru yang cukup memuaskan adalah drakor My Dearest.

Sebab rating drakor My Dearest sebagai drama Korea terbaru melesat.

Hasil rating drama Korea terbaru Agustus 2023 mengalami perubahan, termasuk drakor My Dearest.

Pada klasemen terbaru, rating drama Korea terbaru My Dearest tampil dengan cukup memuaskan di episode 8.

Hasil positif juga diperlihatkan oleh drakor The First Responders 2.

Sedangkan penurunan dialami oleh The Uncanny Counter 2 dan Behind Your Touch.

Berikut ini rangkuman rating drama Korea terbaru periode Agustus 2023, yang dilansir dari Soompi (27/8/2023).

1. My Dearest

Pada penayangan episode 8, drakor My Dearest tampil dengan hasil yang cukup baik.

Serial ini tampil melesat dengan perolehan rating 10,3 persen.

Walaupun turun dari episode sebelumnya, serial ini masih meraih rating paling tinggi di slot tayangnya, yakni Jumat dan Sabtu.

Episode terbaru My Dearest mencetak rating tinggi di angka 10,6 persen.

Rating My Dearest terus melesat naik, kini mencetak 8,8 persen lebih besar dari sebelumnya yakni 8,4 persen.