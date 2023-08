Jadi Kampus Pertama Sidang Skripsi Melalui Metaverse, Teknokrat Diganjar Tribun Lampung Award 2023

*Rektor UTI Dr. HM Nasrullah Yusuf, SE., MBA. didampingi Wakil Rektor Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM. Foto Bersama dengan CEO Tribun Network Dahlan Dahi, Commercial Director Tribun Network Hadrianus Tjiptobiantoro , Pimpinan Purusahaan Tribun lampung Erniwaty Madjaga atas diraihnya Penghargaan Tribun Lampung _Award_ kategori "Inovasi Sidang Ujian Skripsi Via Metaverse"*

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Universitas Teknokrat Indonesia diganjar penghargaan Tribun Lampung Award 2023 atas prestasinya menjadi kampus pertama yang melakukan sidang ujian skripsi melalui metaverse (dunia virtual).

Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Dr. HM Nasrullah Yusuf, SE., MBA. mengatakan, pihaknya mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Grup Kompas Gramedia ini.

Universitas Teknokrat Indonesia bahkan berkomitmen untuk terus mengolaborasi teknologi metaverse dengan artificial intellegince (AI) atau kecerdasan buatan ke dalam ruang pembelajaran.

"Kami kampus pertama di Indonesia yang launching metaverse dalam pembelajaran. Termasuk perguruan tinggi yang sidang skripsi menggunakan metaverse secara internasional, juga yang pertama," kata Nasrullah di ruang kerjanya, Jumat (25/8/2023).

"Untuk AI juga telah digunakan dalam pembelajaran dan yang jelas kita memang harus terus update untuk perkembangan teknologi yang kian kompleks," sambung dia.

Tak cukup mentransfer ilmu kekinian soal metaverse dan AI untuk mahasiswa, bahkan Teknokrat sudah mengedukasi pelajar di beberapa sekolah di Lampung melalui Metaverse for Education dalam kegiatan Teknokrat Goes to School.

"Kami kembangkan teknologi metaverse ini dan mengaplikasikannya dalam pendidikan, terlebih pelajar saat ini lebih tertarik pada media belajar audio visual ataupun ponsel," jelas rektor.

Pelajar bahkan dilibatkan langsung untuk membuat avatarnya sendiri yang dipandu dosen dan mahasiswa Teknokrat.

Program ini menjadi upaya nyata Teknokrat dalam menetapkan digitalisasi pada proses pembelajaran.

Pemimpin Redaksi Tribun Lampung Ridwan Hardiansyah saat memberikan penghargaan Tribun Lampung Award 2023 langsung kepada Rektor Universitas Teknokrat Indonesia mengatakan, Teknokrat diganjar penghargaan atas keberhasilannya mengimplementasikan Sidang Ujian Skripsi melalui Metaverse.

Penghargaan ini diberikan pada puncak acara HUT Tribun Lampung ke 14 yang berlangsung di Grand Elty, Lampung Selatan, Rabu (23/8/2023) malam.

"Tribun Lampung memberikan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap Universitas Teknokrat Indonesia yang berhasil menerapkan Sidang Ujian Skripsi melalui Metaverse," kata Ridwan.

Tribun Lampung Award 2023 diberikan kepada para pemangku kepentingan di Lampung, termasuk pemerintah daerah, instansi vertikal di Lampung dan sektor swasta yang telah berhasil menciptakan terobosan atau inovasi dalam upaya memajukan Lampung.

Termasuk dalam hal ini Universitas Teknokrat Indonesia.

"Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong timbulnya inovasi-inovasi baru di masa mendatang, karena inovasi menjadi sangat penting dalam menghadapi perubahan zaman yang terus berlangsung. Adaptasi terhadap perkembangan zaman menjadi suatu keharusan," urai Ridwan.

(Tribunlampung.co.id/