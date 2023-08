Lanjutkan Roadshow, Jasa Raharja dan Fordigi BUMN Ajak Mahasiswa ULM Menjadi Talenta Digital

Jasa Raharja bersama Fordigi BUMN gelar roadshow Fordigi Goes to Campus di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Jasa Raharja bersama Forum Digital (Fordigi) BUMN kembali gelar roadshow Fordigi Goes to Campus. Kali ini di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (22/8/2023).

Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja Munadi Herlambang mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Fordigi sebagai mitra Kementerian BUMN untuk mendorong mahasiswa berperan aktif menjadi talenta digital berkualitas.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa tentang dunia digital dan membantu mereka mengasah keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja di era digital,” kata Munadi di sela-sela acara.

Fordigi di ULM dikemas dalam berbagai kegiatan menarik seperti panel diskusi dan sharing session yang menghadirkan pembicara-pembicara ahli di bidang digital dan

teknologi informasi.

Kepala Divisi Kelembagaan dan Strategi Korporasi Jasa RaharjaRadito Risangadi memberikan paparan mengenai Autonomous Vehicle dan Safety: The Future & The Mobility.

Baca juga: Kakorlantas dan Dirut Jasa Raharja Pastikan Lakalantas di Lenteng Agung Tak Layak Disantuni

Baca juga: Jasa Raharja Hibahkan Satu Unit Halte ke Pemkot Batam untuk Pengguna Angkutan Umum

Rektor Universitas Lambung Mangkurat Prof Achmad Alim Bachri menyambut baik program ini.

Ia mengucapkan terimakasih kepada Kementerian BUMN karena memilih ULM sebagai salah satu kampus tujuan Fordigi.

“Saat ini digitalisasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, mahasiswa dapat menggali ilmu sedalam-dalamnya dan mengeksplor talenta semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Pelaksanaan roadshow Fordigi Goes to Campus diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan literasi digital di kalangan mahasiswa serta menciptakan dan mengembangkan talenta digital yang mampu berperan sebagai problem solver isu-isu sosial dan masyarakat bagi lingkungan sekitarnya.

Fordigi digelar di General Lecture Theatre Building ULM dengan mengusung tema Digital Banks: The Present and The Future.

Total ada 2.000 mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, 500 diantaranya hadir secara langsung, selebihnya secara daring.

(Tribunlampung.co.id/ rls)