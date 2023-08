Lucinta Luna Kini Rajin Pakai Wig Gegara Cukur Rambut hingga Botak

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Selebgram Lucinta Luna kini rajin memakai wignya usai memilih untuk tampil botak.

Bukan tanpa alasan, Lucinta Luna menghabisi rambutnya itu untuk melakukan transplantasi rambut di Bangkok, Thailand.

Lucinta Luna kini rutin memakai wig usai memilih untuk mencukur habis rambutnya.

Melansir dari laman Instagram Lucinta Luna pada Minggu (27/08/2023), pemilik nama asli Ayluna Putri tersebut memamerkan dirinya tengah berjoget bersama calon suami dan teman-temannya.

Di video itu, memang kepala Lucinta tak botak karena memakai wig.

Juga beberapa kali pada insta storynya ia memakai wig untuk bepergian.

"The most important thing to do in this world is to get the food beverage."

"And someoe who loves you kaya gue dan Lovpie, dan temen-temen circle terbaikku," tulis Lucinta.

Sontak saja postingan tersebut dibanjiri komentar.

Banyak yang salah fokus dengan penampilan rambutnya itu.

"Rambut kak Luna masih ada? bukannya udah mau digundulin kemaren?," kata netizen.

"Ratu gimmick," jelas netizen.

"Kan bener drama aja," beber netizen.

"Ngikut aja lagi si Alan," komentar netizen.