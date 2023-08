Rekomendasi Drama Korea Terbaru Dibintangi Soo Ae, Ada Artificial City

Tribunlampung.co.id - Rekomendasi drama Korea terbaru yang pernah dibintangi Soo Ae.

Dengan informasi rekomendasi drama Korea terbaru dari Soo Ae, pecinta drakor bisa tahu judul yang pernah dibintangi.

Soo Ae merupakan aktris drama Korea terbaru yang popularitasnya naik berkat beberapa judul drakor dan film yang pernah dimainkannya.

Beberapa karyanya yang terkenal termasuk A Family (2004), Emperor of the Sea (2004), Sunny (2008), Midnight FM (2010), The Flu (2013), Athena: Goddess of War (2010-2011), High Society (2018), dan masih banyak lagi.

Berikut rekomendasi drama Korea yang pernah dibintangi Soo Ae dan populer.

1. A Thousand Days' Promise (2011)

A Thousand Days' Promise adalah drama menyentuh Soo Ae tahun 2011 lalu yang dibintanginya bareng Kim Rae Won, Le Sang Woo, Jung Yoo Mi, Kim Hae Sook, dan lainnya.

Drama ini bercerita tentang seorang wanita yang kehilangan ingatannya dan seorang pria yang mencintainya tanpa syarat.

Lee Seo Yeon (Soo Ae) perlahan kehilangan ingatannya karena penyakit Alzheimer.

Park Ji Hyung (Kim Rae Won) sangat mencintai Lee Seo Yeon karena mereka sudah kenal sejak remaja.

Namun, Park Ji Hyung dijodohkan oleh keluarganya dan akan bertunangan dengan No Hyang Ki (Jung Yoo Mi).

2. Queen of Ambition (2013)

Soo Ae membintangi drama Queen of Ambition yang penuh konflik tahun 2013 lalu.

Drama ini juga dibintangi oleh sederet bintang kenamaan seperti Kwon Sang Woo, Jung Yunho, Kim Sung Ryung, Go Joon Hee, dan masih banyak lagi.