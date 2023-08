10 Rating Drama Korea Terbaru Agustus 2023, Drakor Behind Your Touch Melonjak Naik

Ilustrasi, rating drama Korea terbaru Behind Your Touch kini melonjak naik setelah sempat turun.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut perolehan rating drama Korea terbaru yang perlu diketahui penggemar drakor.

Sejumlah drama Korea terbaru memiliki rating drakor yang fluktuatif.

Kondisi rating drama Korea terbaru itu dapat diketahui dari ulasan drakor berikut ini:

Simak perolehan drakor Behind Your Touch dalam update rating drama Korea terbaru periode Agustus 2023.

Episode terbaru drama Korea Behind Your Touch melejit setelah sempat merosot.

Dua drama Korea terbaru lainnya, The Uncanny Counter 2 dan The Real Has Come juga mengalami peningkatan setelah sempat lesu.

Berikut ini hasil rating selengkapnya yang dilansir dari Soompi, Senin (28/8/2023).

1. Behind Your Touch

Episode terbaru Behind Your Touch melesat naik di 7,5 persen setelah merosot di angka 5,6 persen.

Rating Behind Your Touchs sempat melonjak naik di angka 7 persen dari 5,5 persen.

Sebelumnya meraih 5,8 persen daari 5,3 persen.

Behind Your Touch mengisahkan Bong Ye Bun (Han Ji Min), seorang dokter hewan yang mempunyai kemampuan psikometri

2. The Uncanny Counter 2

Perolehan rating drakor The Uncanny Counter 2 melonjak naik di 4,9 persen, setelah sempat turun di angka 3,9 persen.