5 Drama Korea Terbaru Lee Sang Yeob, Rating Tertinggi Drakor My Lovely Boxer

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak lima drama Korea terbaru Lee Sang Yeob pemeran drakor dengan rating tertinggi yakni My Lovely Boxer.

1. Eve (2022)

Eve mencatat rating nasional rata-rata 4,1 persen.

Ketika Lee La-El (Seo Yea-Ji) masih kecil, ayahnya meninggal secara tak terduga.

Targetnya adalah Kang Yoon-Kyum (Park Byung-Eun), yang menjalankan LY Group.

Lee La-El mengimplementasikan rencananya dengan bantuan Seo Eun-Pyeong (Lee Sang-Yeob).

2. On The Verge Of Insanity (2021)

Drama ini berhasil meraih rating rata-rata nasional sebesar 4.3 persen.

Choi Ban-Seok (Jung Jae-Young) adalah seorang insinyur veteran, bekerja sebagai pengembang di divisi elektronik konsumen Hanmyung Electronics.

Dia juga memiliki selera humor, tetapi dia menghadapi krisis terbesar dalam 22 tahun karir kerjanya.

Dang Ja-Young (Moon So-Ri) adalah pemimpin departemen personalia. Dia dipromosikan ke posisi itu baru-baru ini.



3. While You Were Sleeping (2017)

Drama ini mendapat rating rata-rata 7,9 persen dan naik jadi 8,9 persen untuk bagian kedua.