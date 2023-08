Lucinta Luna dan Tunangan Pamer Foto Mesra, Ingin Berdua Selamanya

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Lucinta Luna dan tunangannya, Alan pamer foto mesra.

Kabar miring soal kandasnya hubungan mereka bermula karena Lucinta Luna sudah jarang terlihat menghabiskan waktu bersama sang tunangan.

Padahal biasanya Lucinta Luna dan tunangannya kerap memamerkan kemesraan di media sosial.

Terlebih, Lucinta Luna juga sempat mengunggah momen dirinya yang sedang menangis hingga mengaku kena mental.

Namun seakan menepis tuduhan putus, tunangan Lucinta Luna pamer foto mesra.

Dalam potret tersebut, Alan ini berpose di dalam mobil.

Alan terlihat menyandarkan kepalanya pada kepala Lucinta Luna..

"You and me always forever, (kau dan aku selalu bersama)," tulis Lucinta Luna di Instagram, dikutip Selasa (29/8/2023).

Unggahan ini pun kemudian menuai reaksi netizen.

"Lah katanya putus," kata salah seorang warganet.

"Ntar nangis lagi," tutur lainnya.

"Drama galaunya sdh slsai ratu," ujar yang lain.

