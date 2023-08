Novotel Lampung Peringati Celebrating 15th Years Of ALL 'Accor Live Limitless' di Lounge Bar

Accor Live Limitless (ALL), program loyalitas perhotelan dan gaya hidup yang terkenal di dunia umumkan perayaan yang ke-15 tahun.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - 28 Agustus 2023, Accor Live Limitless (ALL), program loyalitas perhotelan dan gaya hidup yang terkenal di dunia, dengan bangga mengumumkan perayaan yang ke-15 tahun.

Sejak awal, ALL telah mendefinisikan ulang cara wisatawan menjelajahi dunia, dan pencapaian ini merupakan bukti dedikasi program dalam memberikan momen tak terlupakan dan manfaat luar biasa bagi anggotanya.

Perayaan yang diberi nama "Celebrating 15th Years Of ALL" digelar di Lounge Bar Novotel Lampung ini akan menjadi sorotan global.

Ajang tersebut akan menunjukkan komitmen ALL untuk menjadikan setiap perjalanan benar-benar luar biasa melalui serangkaian acara menarik, penawaran eksklusif, dan pengalaman inovatif.

ALL akan mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada member setianya dengan menawarkan promosi khusus, diskon, dan kejutan.

Dari petualangan kuliner hingga akses VIP hingga acara budaya maupun musik, anggota dapat mengakses pengalaman unik dan tak tertandingi yang hanya dapat diberikan oleh ALL.

Sebagai bagian dari perayaan hari jadinya, ALL akan mengungkap kolaborasi strategis dengan mitra terkemuka untuk meningkatkan manfaat bagi anggotanya dan memperkuat proposisi nilai program.

Untuk menunjukkan komitmennya terhadap tanggungjawab sosial, ALL akan meluncurkan inisiatif yang bertujuan untuk memberikan dampak positif pada komunitas tempat mereka beroperasi.

“Celebrating 15th Years Of ALL bukan sekedar perayaan perjalanan 15 tahun kami, ini adalah perayaan para member yang telah membuat perjalanan ini luar biasa,” kata Samian Rais, General Manager di Novotel Lampung.

Pihaknya sangat bersemangat untuk menyatukan komunitas global untuk berbagi kegembiraan dan kegembiraan atas pencapaian ini.

"Dengan anggota kami sebagai inti dari segala hal yang kami lakukan, perayaan ini merupakan tanda terimakasih kami atas dukungan mereka," sambung dia.

Celebrating 15th Years Of ALL terdiri dari beberapa rangkaian acara seperti sesi tanya jawab, pembagian hadiah dan souvenir, serta update product knowledge tentang ALL.

Acara ini dihadiri para member, calon member serta perwakilan dari berbagai perusahaan, dan beberapa rekan-rekan dari media yang ada di Provinsi Lampung.

(Tribunlampung.co.id/ rls)