Promo Buy One Get One di Hardware MBK hingga 31 Agustus 2023.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Hardware Mal Boemi Kedaton di Bandar Lampung, Lampung, menggulirkan promo buy one get one hingga tanggal 31 Agustus 2023.

Kepala Toko Hardware Mal Boemi Kedaton Nur Mona Syaputri mengatakan, promo buy one get one ini berlaku untuk fashion gamis, tunik, blazer, kaos, kemeja, blouse, outer, inner, dress, celana, dan sweater crop tertentu.

"Cara mendapatkan promo buy one get one ini pelanggan beli dua fashion yang beda atau yang sama, dan yang dibayarkan satu fashion dengan harga tertinggi," kata Mona, Selasa (29/8/2023)

Promo lain diskon hingga 50 persen untuk fashion tertentu, dan diskon 20 persen untuk fashion terbaru

Hardware Mal Boemi Kedaton menjual produk busana wanita, mulai dari usia remaja sampai dewasa.

Fashion ini di antaranya dress, blouse, kemeja, celana, sweater, rok, outer, blazer, tanktop, dan t-shirt.

Di sini juga ada fashion untuk pria, tapi hanya t-shirt.

"Kami juga setiap minggu selalu menghadirkan berbagai fashion baru," urai Mona.

Menurut Mona, model fashion di Hardware Mal Boemi Kedaton selalu kekinian.

Selain itu, fashion di Hardware Mal Boemi Kedaton juga kualitasnya terbaik, nyaman, tidak membuat gerah, dan awet.

Hardware berada di lantai dua Mal Boemi Kedaton, Bandar Lampung.

Hardware Mal Boemi Kedaton buka setiap hari pukul 10.00-22.00 WIB.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)