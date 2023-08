Pemain Chelsea Romelu Lukaku Terima Gaji Cukup Besar 7,5 juta Euro Gabung di AS Roma

Tribunlampung.co.id - Pemain Chelsea Romelu Lukaku resmi dipinjam AS Roma.

Untuk peminjaman pemain Chelsea tersebut, AS Roma memberikan gaji ke Romelu Lukaku 7,5 juta Euro.

Selanjutnya Romelu Lukaku tidak lagi memperkuat Chelsea sampai tahun depan karena dipinjam AS Roma.

AS Roma mencoba mendapatkan Lukaku yang benar-benar tak terpakai di Chelsea.

Giallorossi bersedia mengeluarkan dana lebih dari 5 juta Euro untuk mendatangkan eks penyerang Manchester United ini.

Selain itu, mereka juga bersedia menanggung gaji besar sang pemain.

AS Roma beruntung Lukaku berkenan memotong gajinya di kisaran 7,5 Euro per tahun sebagaimana disebut jurnalis Fabrizio Romano.

"Romelu Lukaku ke AS Roma, here we go! Kesepakatan peminjaman tercapai hingga Juni 2024," tulis Fabrizio Romano di akun Twitternya.

"Gaji sang pemain berada di kisaran 7,5 juta Euro untuk 10 bulan.'

"Biaya peminjaman lebih dari 5 juta Euro."

"Sang pemain juga memberikan lampu hijau," sambungnya.

Perjalanan berliku Lukaku di tanah Italia menjadi sesuatu yang unik.

Ia membuat tiga klub seperti terjebak dalam satu pusaran yang membingungkan.

Pada akhirnya AS Roma memenangkan perlombaan mendatangkan Lukaku.