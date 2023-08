5 Drama Korea Terbaru Rowoon SF9, Ada Drakor Destined With You Rating Tertinggi

Ilustrasi poster drakor. Deretan drama Korea terbaru dibintangi Rowoon SF9, salah satunya ada drakor tertinggi yakni Destined With You.

Agar tak penasaran, berikut drama Korea terbaru dibintangi Rowoon SF9.

1. Tomorrow (2022)

Lee Se Young dan Lee Junho tayang perdana dengan rating 5,7 persen dan berakhir dengan 17,4 persen.

Drakor ini Choi Jun-Woong (Ro Woon) sedang mencari pekerjaan, tetapi sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan. Suatu malam, dia secara tidak sengaja bertemu dengan malaikat maut Koo Ryeon (Kim Hee-Seon) dan Im Ryoog-Gu.

2. The King's Affection (2021)

The King's Affection mencetak rating sebesar 12,1 persen.

Istri Putra Mahkota menyembunyikan kematian putra kembarnya dan membawa putri kembarnya kembali ke istana dan membesarkannya sebagai Pangeran Lee Hwi (Park Eun-Bin).

Jung Ji-Un (Ro Woon) adalah guru Lee Hwi. Jung Ji-Un berasal dari keluarga bangsawan. Dia tampan, pintar dan optimis yang menikmati hidup. Putra Mahkota Lee Hwi mulai menyukai Jung Ji-Un.

3. She Would Never Know (2021)

She Would Never Know mulai tayang Senin (18/1). Episode drama tersebut mendapatkan rating rata-rata 2 persen.

Yoon Song-A (Won Jin-A) bekerja sebagai pemasar untuk merek kosmetik. Sementara itu, Chae Hyun-Seung (Ro Woon) bekerja dengan Yoon Song-A sebagai pemasar. Dia menjadi tertarik pada Yoon Song-A dan mencoba mengembangkan hubungan romantis dengannya.

4. Find Me in Your Memory (2020)