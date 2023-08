Jelang Pemilu 2024, Kapolres Way Kanan Polda Lampung Kunjungi Tokoh Agama di Ponpes Bahrul Ulum 

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Jelang Pemilu 2024 di Way Kanan, Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo mengunjungi kediaman tokoh agama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kampung Gunung Sari Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan. Rabu (30/8/2023).



Saat Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo mengunjungi kediaman tokoh agama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, hadir pimpinan Ponpes (Pondok Pesantren) KH. Nurkholis Mahmud, Kabag Ops Kompol Suharjono, Kasat Binmas AKP Burhannuddin, Kasat Lantas AKP Elvis Yani, Kasat Intelkam IPTU Asep Komarudin, Kapolsek Rebang Tangkas AKP Winarno, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Way Kanan Ustadz IMRON, MWC Nahdlatul Ulama Rebang Tangkas, Imam Zainul Asmu'i, dan pengurus Pondok Pesantren Bahrul Ulum.



AKBP Pratomo Widodo menyampaikan kunjungan ini sengaja dilakukan sebagai wujud silaturahmi kepada tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Way Kanan.



Kunjungan ini merupakan salah satu program kerja Kapolres Way Kanan yang diberi nama Kapolres menyapa tokoh dan masyarakat Way Kanan.



AKBP Pratomo Widodo juga memohon doa kepada bapak KH. Nurkholis selaku pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum agar Polres Way Kanan dan Jajaran bisa menjalankan tugas dengan baik di Kabupaten Way Kanan.

AKBP Pratomo Widodo juga mengajak semua pihak untuk bersama sama menciptakan situasi aman dan kondusif di Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.



Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik berharap Pemilu 2024 bisa berjalan aman, kondusif dan lancar.



"Mari bersama menjaga kerukunan antar umat beragama dan jangan mudah percaya dengan berita hoax yang belum tentu kebenarannya," ujar AKBP Pratomo Widodo



Pimpinan Ponpes KH. Nurkholis Mahmud mengucapkan apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Way Kanan dan rombongan sudah mau berkunjung di Ponpes Bahrul Ulum Kampung Gunung Sari ini.



(Tribunlampung.co.id)