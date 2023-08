Kapolres Way Kanan Polda Lampung Lakukan Patroli SOLID dan Menyapa Masyarakat 

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo bersama pejabat utama dan anggota Polres Way Kanan melakukan patroli dialogis SOLID (Solidaritas Loyalitas Integritas Dedikasi) Polres Way Kanan dan menyapa masyarakat di Wilayah Hukum Polres Way Kanan, Kamis (31/8/2023).

Sebelum pelaksanaan patroli, dilaksanakan terlebih dahulu apel kesiapan Patroli Solid Polres Way Kanan yang dipimpin oleh Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo, Polda Lampung, bertempat di Lapangan Mako Polres Way Kanan.

AKBP Pratomo Widodo menyampaikan bahwa kegiatan Patroli SOLID dan menyapa masyarakat Way Kanan ini merupakan progam kerja Kapolres Way Kanan dalam rangka untuk menjaga situasi kamtibmas dan mencegah terjadinya tindak pidana C3 (curat,curas dan curanmor) di wilayah Kabupaten Way Kanan.

Sekaligus sebagai bentuk pelayanan Prima POLRI hadir ditengah - tengah masyarakat, agar masyarakat merasa nyaman, sehingga Polres Way Kanan melaksanakan patroli secara dialogis dan humanis.

Rute patroli dimulai dari Mapolres Way Kanan menuju monumen Patung Ryacudu Simpang Lima Blambangan Umpu, kemudian ke Taman Pujasera Kampung Umpu Bhakti, Jalan poros menuju Kampung Umpu Kencana, Jalan Lintas Sumatera Simpang Bambu Kuning, dan Jalinsum Kampung Karang Umpu.

Usai patroli, AKBP Pratomo Widodo dan rombongan menuju Masjid Al Ikhlas Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk untuk melaksanakan solat Magrib berjamaah dilanjutkan dengan ramah tamah bersama pengurus dan jamaah Masjid serta Solat Isya berjamaah.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP Pratomo Widodo menyapa masyarakat yang sedang dijumpai, memberikan pengarahan dan pembinaan kamtibmas agar dapat bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan tentram

“Mari bersama - sama membantu Polri dalam menjalankan tugas memelihara kamtibmas,” ujar AKBP Pratomo Widodo

AKBP Pratomo Widodo juga menghimbau agar selalu berhati - hati dalam berkendara, apalagi melewati jalan yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk.

Dengan adanya patroli ini, akan membatasi ruang gerak para pelaku kejahatan, terutama di daerah dan jalan perkebunan yang jauh dari pemukiman penduduk, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan patroli malam dan menyapa masyarakat di Tugu Simpang Empat Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan dan berakhir dengan menuju Mapolres Way Kanan.

(Tribunlampung.co.id)