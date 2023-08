Maxime Bouttier Cium Luna Maya, Rekan Artis Langsung Heboh

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Maxime Bouttier cium Luna Maya dan membuat para rekan artis heboh.

Belum lama ini Maxime Bouttier tampak mencium sang kekasih, Luna Maya yang sedang merayakan ulang tahun.

Di sana Maxime Bouttier bahkan menyampaikan perasaannya pada Luna Maya di depan umum dan disaksikan sejumlah artis.

"Luna, i love you so much," kata Maxime Bouttier dikutip dari Instagram @maximemoon, Rabu (30/8/2023).

Ucapan Maxime Bouttier itu pun membuat Luna Maya terkejut. Dia bahkan sampai menutup mulut lantaran terlalu kaget.

Bukan hanya Luna Maya, para tamu undangan pun ikut heboh dengan pernyataan cinta Maxime.

Lebih lanjut Maxime mengaku sudah 10 tahun mengenal Luna. Mereka bahkan pernah beberapa kali kerja bareng.

Mendengar perkataan sang aktor, Melaney Ricardo dan Ayu Dewi yang menjadi host acara tersebut langsung meledek pasangan kekasih tersebut.

"Kalau dulu ketemu Luna Maya gimana?" tanya Melaney Ricardo.

"Oh halo ka," ucap Maxime Bouttier lalu menundukan kepala.

"Kalau dulu cium tangan sekarang cium pipi," sahut Ayu Dewi.

Lantas Melaney Ricardo pun meminta Maxime Bouttier untuk mencium Luna Maya.

"Cium dong. Cium, cium, cium. C'mon," ujar Melaney.

Maxime Bouttier pun kemudian menuruti permintaaan istri Tyson Lynch tersebut.