10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Tayang September 2023

Tribunlampung.co.id - Ada 10 rekomentasi drama Korea terbaru yang tayang September 2023.

Sehingga pecinta drakor dapat menikmati drama Korea terbaru pada September ini.

Rekomendasi drama Korea terbaru yang tayang pada September bisa dinikmati di Netflix, tvN dan Disney+.

Mulai dari drakor berjudul Song of the Bandits dan A Time Called You yang bakal hadir.

Selain itu, ada The Worst Of Evil yang dibintangi Ji Chang Wook, tayang di Disney+.

Berikut ini daftar drama Korea yang tayang September 2023, dikutip dari Korean Binge:

1. A Time Called You

Drakor A Time Called You tayang di Netflix.

A Time Called You merupakan drama bergenre romansa yang disutradarai oleh Kim Jin Won.

Drama A Time Called You dapat disaksikan mulai 8 September 2023 di Netflix.

Pemeran utama dalam drama ini ada Ahn Hyo Seop dan Jeon Yeo Been.

A Time Called You berkisah tentang seorang wanita yang berduka secara ajaib melakukan perjalanan melalui waktu ke tahun 1998, di mana dia bertemu dengan seorang pria yang sangat mirip dengan mendiang cintanya.

2. Arthdal Chronicles: The Sword Of Aramun

Drama Korea Arthdal Chronicles: The Sword Of Aramun.