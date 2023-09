Mahasiswa FEBI UIN Ukir Prestasi di Ajang Olympiad on Islamic Economics and Business 2023

Mahasiswa FEBI UIN Ukir Prestasi di Ajang International Olympiad on Islamic Economics and Business 2023

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) kembali mengukir prestasi di ajang internasional.

Kali ini, dua medali emas dan satu medali perunggu berhasil disumbangkan dalam gelaran ajang bergengsi The 1st International Olympiad on Islamic Economics and Business (IOSIE).

Medali tersebut diraih oleh tiga dari lima kontingen FEBI UIN Raden Intan Lampung yang sebelumnya telah lolos seleksi menjadi finalis.

Ketiga mahasiswa yang telah berhasil menjadi juara berasal dari Prodi Ekonomi Syariah.

Keduanya yakni Rahmat dapat medali emas cabang lomba resensi jurnal ekonomi islam Fernandes Tesar Bramtheo dapat medali emas cabang lomba poster kreatif kampanye islam, dan Andriansyah Bastian dapat medali perunggu dari cabang lomba fotografi

Mereka mampu bersaing dengan para peserta yang berasal dari 10 negara yaitu Mesir, Australia, Sudan, Inggris, Thailand, Bahrain, Malaysia, New Zealand, Arab Saudi, dan Indonesia.

Tercatat 392 peserta dari negara tersebut mengikuti 15 cabang lomba dalam rangkaian kegiatan IOSIE.

IOSIE merupakan olimpiade mahasiswa pertama tingkat internasional bidang Ekonomi dan Bisnis Islam yang diselenggarakan pada 29-31 Agustus 2023 di UIN Raden Mas Said Surakarta.

Acara ini merupakan kerja sama antara Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBIS) dengan FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dekan FEBI UIN Raden Intan Lampung sekaligus Ketua AFEBIS, Prof Dr Tulus Suryanto, MM, Akt, CA mengucapkan selamat dan menyatakan apresiasi terhadap ketiga prestasi yang diukir para mahasiswa di level internasional tersebut.

“Prestasi ini lahir dari hasil kerja keras para mahasiswa dan para dosen FEBI yang patut kita syukuri," kata Tulus, Jumat, 1 September 2023.

"Prestasi yang sangat menggembirakan dan membanggakan bagi FEBI yang terus berupaya meningkatkan kualitas dan mutu melalui akreditasi unggul,” sambung Tulus.

Dia mengatakan, FEBI UIN Raden Intan Lampung selalu mendorong secara konsisten para mahasiswa agar dapat aktif mengikuti berbagai kompetisi baik ajang nasional maupun internasional.

Menurutnya, hal tersebut dapat mengasah potensi dan meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah dan Manajemen Bisnis Syariah.