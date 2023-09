Kapolres Lampung Tengah Polda Lampung Pimpin HUT Ke-75 Polwan dan HUT Ke-38 Tekab 308

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Kapolres Lampung Tengah, Polda Lampung, AKBP Andik Purnomo Sigit memimpin pelaksanaan kegiatan HUT Ke-75 Polwan dan HUT Ke-38 Tekab 308 di Aula Admaniwedhana, Sabtu (2/9/2023).

Dalam kegiatan itu, Andik memberikan motivasi.

Orang nomor 1 di Polres Lampung Tengah itu juga memberikan santunan kepada 10 orang anak yatim piatu bersama Ketua Cabang Bhayangkari Lampung Tengah Linda Andik di Aula Admaniwedhana.

Dalam motivasinya, Andik mengajak anggota Polri yang beragama Islam selalu mengawali setiap langkah dengan membaca basmallah.

Bagi yang non-muslim juga selalu berdoa saat memulai pekerjaan atau menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Selain itu, bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas dihadapkan dengan berbagai risiko di lapangan.

"Kill or to be kill, yakni menembak atau ditembak," ucap Andik.

"Saya mengajak rekan-rekan semua untuk tetap menjaga keselamatan, karena keselamatan adalah hal yang paling utama, dan apa yang kita lakukan selama ini semoga menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua," tambah Andik.

Selain itu, Andik juga mengingatkan personel Polres Lampung Tengah membersihkan diri dan niat sebagai salah satu bekal menjalankan tugas menumpas dan mengungkap pelaku kejahatan.

Semua akan bernilai ibadah jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Sebagai Kapolres Lampung Tengah, Andik mengakui kemampuan personelnya, yang hanya dalam beberapa minggu telah mengumpulkan banyak senjata api rakitan yang dimiliki secara ilegal oleh masyarakat.

"Untuk itu saya kembali mengingatkan agar seluruh jajaranya tetap semangat dan kompak dalam menjalankan tugasnya, karena banyak tugas menunggu yang semakin hari semakin kompleks," tutup Andik.

