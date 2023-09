Polwan Polres Way Kanan Polda Lampung Bagikan Paket Sembako di Kampung Negeri Baru Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Dalam rangka memperingati hari jadi Polwan ke-75, 19 anggota Polwan Polres Way Kanan, Polda Lampung, melakukan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada warga di Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, Sabtu (2/9/2023)

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo melalui Kabagren AKP Lisa Lesmana menyampaikan kegiatan simpatik ini mengangkat tema Polwan Peduli Kemanusiaan.

Dalam kegiatan itu, 19 Polwan membagikan paket sembako kepada warga yang membutuhkan.

Kegiatan ini adalah wujud kepedulian dan berbagi kasih untuk masyarakat berdomisili di sekitar Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.

"Kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini dapat sedikit membantu dan memberikan manfaat untuk sesama yang membutuhkan, serta sinergitas antara Polri dan masyarakat terjalin dengan baik dalam harkamtibmas," ujar AKP Lisa Lesmana.

Salah satu warga yakni Safe'i memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

"Saya mendoakan untuk ibu-ibu Polwan selalu sehat dan dipermudahkan dalam mengembang tugas kepolisian untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat," harapnya.

(Tribunlampung.co.id)