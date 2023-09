10 Rating Drama Korea Terbaru September 2023, Drakor My Dearest di Pucuk

Ilustrasi pemain My Dearest

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Updata daftar rating drama Korea terbaru September 2023. Ada My Dearest yang ada di pucuk.

Pada hasil terbaru, drama Korea My Dearest menduduki peringkat teratas di minggu ini di antara mini seri lainnya.

Selain itu, drama Korea terbaru The First Responders 2 mengalami kenaikan di episode terbaru.

Di sisi lain, rating drakor The Uncanny Counter 2 dan Behind Your Touch menurun.

Berikut ini hasil rating drama Korea terbaru di periode Septembe 2023 selengkapnya, yang dilansir dari Soompi.com, Minggu (3/9/2023).

1. My Dearest

Drakor My Dearest mengalami peningkatan di episode terbarunya.

Serial ini memperoleh rating 12,2 persen pada episode final part 1.

Rating tersebut pun menjadi yang tertinggi selama penayangan My Dearest.

Sebelumnya, mereka mendapatkan skor di 10,6 persen setelah menurun di 10,3 persen dari 10,6 persen.

Episode terbaru My Dearest mencetak rating tinggi di angka 10,6 persen.

Rating My Dearest terus melesat naik, kini mencetak 8,8 persen lebih besar dari sebelumnya yakni 8,4 persen.

My Dearest adalah drama Korea terbaru yang menceritakan tentang perjalanan cinta di zaman Joseon, yang diperankan Nam Goong Min dan Ahn Eun Jin.

2. The First Responders 2