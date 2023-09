10 Rating Drama Korea Terbaru September 2023, Behind Your Touch Melesat

Ilustrasi, rating drama Korea terbaru Behind Your Touch.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Update rating drama Korea terbaru periode September 2023, ada drakor Behind Your Touch.

Episode terbaru drama Korea Behind Your Touch melonjak naik.

Hal yang sama juga dialami oleh drama Korea terbaru The Real Has Come.

Sementara, The Uncanny Counter 2 mengakhir penayangannya dengan rating baik.

Berikut ini hasil rating selengkapnya yang dilansir dari Soompi, Senin (4/9/2023).

1. Behind Your Touch

Rating Behind Your Touch kembali meningkat di 7 persen setelah sempat anjlok di 5,5 persen.

Episode terbaru Behind Your Touch melesat naik di 7,5 persen setelah merosot di angka 5,6 persen.

Rating Behind Your Touchs sempat melonjak naik di angka 7 persen dari 5,5 persen.

Sebelumnya meraih 5,8 persen daari 5,3 persen.

Behind Your Touch mengisahkan Bong Ye Bun (Han Ji Min), seorang dokter hewan yang mempunyai kemampuan psikometri

2. The Uncanny Counter 2 - END

Rating episode terakhir The Uncanny Counter 2 melesat di 6,1 persen, dari sebelumnya 3,7 persen.

Perolehan rating drakor The Uncanny Counter 2 melonjak naik di 4,9 persen, setelah sempat turun di angka 3,9 persen.