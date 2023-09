5 Drama Korea Terbaru Lee Hak Jo, Pemeran Drakor My Dearest Rating Tertinggi

Ilustrasi poster drakor. Ini deretan lima drama Korea terbaru Lee Hak Jo, pemain drama Korea My Dearest dengan rating tertinggi.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ini deretan lima drama Korea terbaru Lee Hak Jo, pemain drama Korea My Dearest dengan rating tertinggi.

1. Shadow Detective (2022)

Drama ini berhasil menduduki posisi rating 7.9/10 dilansir dari laman Mydramalist.

Drakor milik Lee Hak Jo ini bercerita tentang Kim Taek-Rok (Lee Sung-Min) adalah seorang detektif veteran di Kantor Polisi Geumo. Dia sedang menunggu masa pensiunnya. Kook Jin-Han (Jin Goo) dipindahkan ke Kantor Polisi Geumo sebagai kepala regu investigasi tempat Kim Taek-Rok bekerja.

Awalnya, Kook Jin-Han mencurigai Kim Taek-Rok sebagai pembunuh kematian Woo Hyun-Seok, namun dia mulai mempercayai Kim Taek-Rok dan ketidakbersalahannya. Mereka mulai mencari teman lama Kim Taek-Rok dengan bantuan detektif Lee Sung-A (Kyung Soo-Jin) dan Son Kyung-Chan (Lee Hak-Joo).

2. Private Lives (2020)

Drama ini mencetak rating sebesar 2,5 persen.

Lee Jeong-Hwan (Ko Gyung-Pyo) adalah pemimpin tim untuk perusahaan besar. Ia terlihat seperti pegawai perusahaan biasa, namun ia adalah sosok yang misterius. Cha Joo-Eun (Seohyun) adalah seorang penipu, yang memiliki penampilan seperti wanita manis dan lugu.

3. The World of The Married (2020)

Drama ini mengukir sejarah televisi kabel Korea dengan rating tertinggi nasional, dengan rata-rata 18,828 persen.

Ji Sun-Woo (Kim Hee-Ae) adalah seorang dokter pengobatan keluarga. Dia menikah dengan Lee Tae-Oh (Park Hae-Joon) dan mereka memiliki seorang putra. Dia tampaknya memiliki segalanya, termasuk karier yang sukses dan keluarga bahagia, namun dia dikhianati oleh suaminya dan orang lain.

4. Memories of The Alhambra (2019)