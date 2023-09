Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Latpraops Zebra Krakatau 2023

Polres Way Kanan gelar latihan Pra Operasi Zebra Krakatau 2023 di ruang aula Adhi Pradana Polres Way Kanan, Senin (4/9/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung menggelar latihan Pra Operasi Zebra Krakatau 2023 di ruang aula Adhi Pradana Polres Way Kanan, Senin (4/9/2023).

Kegiatan dipimpin Kabagops Polres Way Kanan, Polda Lampung, Kompol Suharjono didampingi Kasatlantas AKP Elvis Yani dan Kasat Intelkam Iptu Asep Komarudin, dihadiri anggota Polres Way Kanan yang terlibat dalam operasi.

Kapolres Way Kanan AKBP Pratomo Widodo melalui Kabagops Kompol Suharjono mengatakan, operasi ini dilaksanakan selama 14 hari dimulai dari 4-17 September 2023.

"Kepada anggota yang terlibat agar melaksanakan kegiatan dengan baik dan pedomani standar operasional prosedur yang ada dalam setiap melaksanakan tugas," tekannya.

Kegiatan operasi Zebra Krakatau ini tidak berorientasi pada gakkum lantas atau tilang tetapi lebih mengutamakan kegiatan preemtif dan prefentif serta tindakan simpatik humanis.

Maksud dan tujuan dilaksanakan Lat Pra Operasi mandiri kewilayahan ini yakni menyamakan pola pikir dan pola tindak bagi personil Polri yang bertugas dalam giat Operasi Zebra 2023.

Selain itu, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam operasi sehingga dapat memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat secara optimal.

Serta mensinergikan seluruh personel yang terlibat dalam giat operasi Kepolisian secara bersama-sama untuk mencapai tujuan Operasi yang telah ditetapkan.

Kasatlantas AKP Elvis Yani menambahkan, sasaran Operasi Zebra Krakatau Tahun 2023 meliputi segala bentuk potensi gangguan (PG), ambang gangguan (AG) dan gangguan nyata (GN).

Dimana berpotensi mengakibatkan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas baik sebelum, pada saat maupun pasca Operasi Zebra Krakatau 2023.

(Tribunlampung.co.id)