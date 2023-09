CGV Transmart Lampung Promo Buy One Get One Tiket Film Sleep Call

CGV Transmart Lampung menghadirkan promo buy one get one untuk tiket film sleep call.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - CGV Transmart Lampung menghadirkan promo buy one get one untuk tiket film sleep call.

Cinema Manager CGV Transmart Lampung Eldy Pratama mengatakan, promo buy one get one tiket film sleep call berlaku mulai tanggal 4 September 2023, untuk penayangan tanggal 7 September 2023 yang merupakan jadwal tayang perdana film.

"Promo buy one get one bisa didapatkan jika melakukan pembelian tiket di aplikasi CGV CINEMAS INDONESIA dan di website cgv.id dengan memasukan kode promo SCSENYUM," kata Eldy, Selasa (5/9/2023).

Dikutip dari website cgv.id, slepp call adalah film yang diperankan oleh Laura Basuki, Juan Bio One, dan Della Dartyan.

Film ini menceritakan tentang penagih utang tapi juga terlilit utang, Dina, terjebak dalam hidup yang keras dan kesepian.

Sleep call jadi pelarian, agar kerasnya teror pinjol bisa terobati oleh hangatnya sleep call-an tiap malam dengan Rama, pria yang ia kenal dari dating apps.

Namun petaka justru memburu kehidupannya, dan juga semua orang disekelilingnya.

Selain sleep call, ada film Jawan yang juga dijadwalkan tayang mulai 7 September 2023.

Lalu ada the nun II yang dijadwalkan tayang mulai tanggal 6 September 2023.

Film yang masih tayang ada the equalizer 3, susuk-kutukan kecantikan, galaksi, gran turismo, the moon, his only son, dan suzanna malam jumat kliwon.

Untuk tahu lebih lanjut mengenai film-film promo menarik lainnya di CGV Transmart Lampung, bisa lihat di instagram @cgv.id dan @cgv.lampung. (Tribunlampung.co.id)