Antisipasi El Nino, Pemprov Lampung Pastikan Ketersediaan Pangan Aman

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur kembali menegaskan Provinsi Lampung telah melakukan langkah antisipasi dan kesiapan terhadap dampak El Nino, meliputi ketersediaan pangan, air dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Provinsi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan, menjamin kebutuhan pangan akan tetap terpenuhi sampai oktober mendatang," kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat memimpin Rapat Lanjutan Penanggulangan Dampak Kekeringan akibat El Nino di Aula Mahan Agung, Selasa (5/9/2023).

Arinal memberikan penekanan bahwa kesiapan ini sangat penting terutama kaitannya dengan ketersediaan pangan khususnya beras, dimana Lampung merupakan penyokong kebutuhan beras bagi daerah lain.

Provinsi Lampung pada September masih mampu panen padi seluas 84.728 Ha, Oktober seluas 72.000 Ha, Nopember seluas 40.000 Ha, dan Desember seluas 137.000 Ha. Dengan 5 kabupaten produksi panen tertinggi yakni Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang dan Mesuji.

Selanjutnya untuk ketersediaan lahan dalam rangka Gerakan Pangan Nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, Provinsi Lampung sudah menyiapkan 36.000 Ha lahan yang mencakup 9 kabupaten/kota.

Jika digabungkan dengan lahan pertanian yang reguler masih memiliki 228.000 Ha. Artinya jika rata-rata panen 5 ton/Ha maka masih ada cadangan beras 400.000 ton untuk bulan September.

"Terkait ketersediaan air, Pemprov Lampung sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pasokan air bagi lahan pertanian siap tanam," jelas gubernur.

"Termasuk untuk kebutuhan air bersih masyarakat dalam bentuk penyediaan pompa air permukaan dan penyalurannya menuju lahan pertanian dan masyarakat terdampak.

Kondisi waduk per September 2023 di Batu Tegi 259.95 meter masih lebih tinggi 208.5 m dari batas ketinggian air normal, Waduk Way Sekampung 122,57 masih lebih tinggi 112m, Way Jepara 30,88 lebih tinggi 25,66 m. Data ini menyimpulkan bahwa Kesediaan air untuk irigasi dalam kondisi normal.

Untuk Ketersedian embung berjumlah 158 embung dengan kapasitas 19 juta meter kubik dalam kondisi baik dan aman, ketersediaam air tanah sebanyak 214 sumur dengan rincian 166 sumur untuk jaringan irigasi dan 38 sumur untuk jaringan air baku.

Pemprov Lampung juga telah menyiapkan sumur bor sebanyak 11 unit, irigasi perpompaan dan embung sebanyak 1 unit di Way Kanan.

Untuk sumur bor dan jaringan perpompaan dibuat juga di Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Pringsewu, Pesawaran dan Pesisir Barat.

Kemudian untuk jaringan perpompaan dibuat di Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus.

Terkait pengendalian hama penyakit Dinas Perkebunan mendapat bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk antisipasi pada komoditas sawit, kelapa dan kakao untuk menjaga produksi panen tetap terjaga meskipun terdampak El Nino.