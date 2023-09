Jessica Mila Hamil Anak Pertama, Keluarga Sambut Haru

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berita seleb terkini Jessica Mila dan Yakup Hasibuan kini tengah diselimuti rasa bahagia karena hamil anak pertama.

Aktris Jessica Mila mengumumkan kabar kehamilan anak pertamanya di Instagram pribadinya.

Istri Yakup Hasibuan, Jessica Mila menguggah video berisikan momen singkat dirinya mengabarkan kehamilan kepada orang-orang terdekat yakni suami, ibu, mertua, dan iparnya.

Dalam video yang diunggah sang artis, terlihat Jessica Mila tengah menunggu Yakup Hasibuan di kamar mandi.

Saat Yakip Hasibuan masuk ke kamar mandi, Jessica Mila langsung memberikan hasil test pack dan membuat sang suami kaget.

Yakup Hasibuan langsung menggendong Jessica Mila dan menciumnya.

Dan dalam video itu pula, terlihat berbagai reaksi dari keluarganya saat memberitahu jika dirinya positif hamil.

Ayah dan ibu mertuanya terlihat bahagia saat mengetahui menantunya hamil dan langsung menangis memeluk Jessica Mila.

Di akhir, Jessica Mila memperlihatkan videonya saat periksa ke dokter kandungan.

"My heart is brimming with love, just like my growing belly (Hatiku dipenuhi dengan cinta, sama seperti perutku yang semakin besar)," tulis Jessica Mila dilansir dalam Instagramnya, dilansir Rabu (6/9/2023).

Mila sapaan akrabnya berharap orang terdekat hingga followers dapat menjadi bagian dari perjalanannya menjadi seorang ibu.

Sahabat Enzy Storia ini pun meminta doa terbaik dari orang terdekat dan followers untuk keluarga kecilnya.

"Kami berharap kalian bisa terus menjadi bagian dari perjalanan ini, memberikan doa-doa terbaik, semangat,

dan cinta kepada kita berdua serta si kecil yang akan segera tiba. Can't wait to share this incredible journey with all of you (Tidak sabar untuk berbagi perjalanan luar biasa ini dengan Anda semua)," pungkasnya.

Postingan itu pun langsung ramai ucapan selamat dan doa kepada Jessica Mila dan Yakup Hasibuan dari rekan artis dan warganet.

Sebelum mengumumkan sendiri di Instagram pribadinya, ibu Jessica Mila sudah lebih dulu membocorkan kabar tersebut ke publik.

Usia kehamilan Jessica Mila ternyata menjadi salah satu kado ulang tahun untuk sang suami, Yakup Hasibuan.

Ibu Jessica Mila menyebut jika anaknya tengah hamil usia 10 minggu atau 2,5 bulan.

