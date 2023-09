Promo Diskon hingga 15 Persen Buku Penunjang Kuliah di Gramedia Raden Intan Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gramedia Raden Intan Lampung di Bandar Lampung, menggulirkan promo back to campus tanggal 1 September-15 Oktober 2023.

Supervisor Gramedia Raden Intan Lampung Feby Juli Anggraini mengatakan, promonya adalah diskon hingga 15 persen buku penunjang kuliah dengan minimal transaksi Rp 150 ribu.

"Jika sudah menjadi member My Value akan mendapatkan tambahan diskon 5 persen," kata Feby, Rabu (6/9/2023).

Feby menjelaskan, cara bisa menjadi member My Value download aplikasi My Value, lalu masukan nomor telepon dan email, dan langkah selanjutnya masukan kode referal karyawan Gramedia agar mendapatkan diskon 10-15 persen pembelanjaan pertama buku Gramedia.

Untuk pembelanjaan selanjutnya akan mendapatkan diskon, poin, dan informasi promo.

"Diskon dan poin tidak hanya bisa didapatkan di Gramedia, tapi juga di outlet yang bekerjasama dengan Gramedia," urai Feby.

Poin tersebut dalam bentuk rupiah, dan ketentuannya setiap pembelanjaan Rp 25 ribu akan mendapatkan poin Rp 400.

Jika poin sudah terakumulasi Rp 50 ribu akan mendapatkan voucher belanja Rp 50 ribu untuk pembelanjaan buku di Gramedia, tapi jika poin sudah terakumulasi Rp 100 ribu bisa mendapat voucher belanja Rp 100 ribu untuk pembelian buku maupun produk lain di Gramedia.

Masih di promo back to campus yang berlangsung tanggal 1 September hingga 15 Oktober 2023, consina bags diskon 8 persen, estudee B5 potongan harga dari Rp 82.500 jadi Rp 70 ribu, dan morning glory exercise book set 4 pcs harga spesial Rp 65 ribu.

Kemudian urban state bags diskon hingga 50 persen, aksesoris komputer dan kalkulator diskon hingga 30 persen, tas eversac harga spesial mulai Rp 59 ribu, serta stationery harga mulai Rp 8.100.

Diskon 25 persen untuk golden ginger can sf anisemint dan sf blueberry 100 gram hingga 30 September 2023.

Berikutnya ada promo Gramedia Customer Day yang berlangsung hingga 30 September 2023, yakni mikirei harga spesial Rp 50 ribu, milors diskon 70 persen, dan kawah media diskon 20 persen.

Selain itu sampai akhir tahun 2023, masih ada juga diskon 20 persen setiap Rabu dan diskon 15 persen setiap Jumat dan Sabtu jika transaksi menggunakan QRIS, Sakuku atau kartu kredit BCA.

Kemudian diskon 20 persen setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jika transaksi menggunakan kartu kredit Bank CIMB Niaga.

"Gramedia Raden Intan juga sedang ada pre order tanggal 5-17 September 2023 untuk buku otomotif nineties, harganya Rp 80 ribu," tutup Feby.

(Tribunlampung.co.id/Jelita Dini Kinanti)