Putri Ariani Kembali Buat Juri America's Got Talent Terpukau, Dapat 4 Standing Ovation

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Putri Ariani kembali membuat para juri ajang pencarian bakat America's Got Talent atau AGT 2023 terpukau.

Bahkan, aksi panggung Putri Ariani kali ini mendapatkan empat standing ovation dari juri, yakni Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum dan Howie Mandel.

Seperti dikutip dari Grid.id dari tayangan YouTube Americas Got Talent, Putri Ariani membawakan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For dari band U2.

Putri Ariani bernyanyi sambil memainkan piano, sama seperti saat audisi lalu.

Penampilan Putri Ariani semakin anggun dalam balutan gaun warna nude berhias manik-manik dengan aksen ungu.

Heidi Klum blak-blakan mengatakan bahwa suara putri bak malaikat.

"Suaramu sangat indah, dan aku mengatakan pada diriku sendiri, mungkin seperti ini jika malaikat bernyanyi," puji Heidi.

Bahkan Heidi berharap vokalis U2, Bono, juga menyaksikan penampilan Putri Ariani dalam membawakan lagu tersebut.

"Benar-benar indah, dan aku berharap Bono mendengar ini. Aku berharap kamu beruntung, karena kamu sungguh memukau," beber Heidi.

Seolah kehabisan kata-kata, Howie Mandel hanya mengatakan bahwa penampilan Putri Ariani sempurna.

Juri yang memberikan Golden Buzzer Putri Ariani, Simon Cowell mengaku tak bisa berkata-kata menyaksikan pertunjukan tersebut.

“Putri, aku sebenarnya speechless (tidak bisa berkata-kata) sekarang. Yang aku pikirkan, pertama, betapa indahnya suaramu,” ujar Simon.

Simon menyebut momen seperti inilah yang membuat ia begitu mencintai pekerjaannya.

Momen Simon menyaksikan penampilan Putri di panggung AGT 2023 adalah sesuatu yang indah dan tak ternilai untuknya.

"Jujur, ini alasan aku masih melakukan pekerjaan ini, untuk momen seperti ini, karena itu sangat indah,” sambung Simon.

Sementara itu, Sofia Vergara mengatakan penampilan Putri sangat indah dan sempurna.

Sofia menilai Putri tak hanya bernyayi tapi juga sukses menyampaikan pesan dengan perasaan yang mendalam melalui lagu tersebut.

(Tribunlampung.co.id/Grid.id)