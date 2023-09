Momen HUT Lalu Lintas ke-68, Satlantas Polres Way Kanan Polda Lampung Bersihkan Rumah Ibadah

Satuan Lalu Lintas Polres Way Kanan Polda Lampung melaksanakan bakti sosial bersih-bersih rumah ibadah di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Sabtu (09/09/2023).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Satuan Lalu Lintas Polres Way Kanan Polda Lampung melaksanakan bakti sosial bersih-bersih rumah ibadah di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Sabtu (09/09/2023).

Kapolres Way Kanan Polda Lampung AKBP Pratomo Widodo melalui Kasat Lantas AKP Elvis Yani menuturkan, bersih-bersih rumah ibadah ini dalam rangka memeringati HUT Lalu Lintas ke- 68.

"Ini tak lain untuk mendorong Kepolisian lebih dekat dengan masyarakat dengan melakukan bakti sosial bersih tempat ibadah,” ungkap AKP Elvis Yani.

Setiba dilokasi personel Salantas Polres Way Kanan langsung membersihkan sekitar masjid At-taqwa dan Gereja Katolik Keluarga Kudus di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

Ada yang nyapu, ngepel, nyabutin rumput dan memungut daun serta sampah dengan berbagai peralatan seadanya di sekitar halaman tempat ibadah tersebut.

Tak hanya membersihkan tempat ibadah, Satlantas Polres Way Kanan juga memberikan bantuan paket sarana alat kebersihan kepada pengurus Masjid dan Gereja yang nantinya bisa digunakan untuk keperluan bersih-bersih.

"Mudah-mudahan dengan bakti sosial ini dapat menjalin sinergitas antara kita dengan tokoh agama maupun para jemaah di tempat ibadah tersebut," tandas AKP Elvis Yani. (*)

