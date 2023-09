Polsek Pakuan Ratu Polda Lampung Bersama Warga Bakti Sosial Bangun Pos Kamling 

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Pakuan Ratu Polres Way Kanan, Polda Lampung, bersama masyarakat bakti sosial membangun pos kamling di Jalan poros Jembatan Sepet Kampung Negara Harja Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan, Sabtu (9/9/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo melalui Kapolsek Pakuan Ratu IPTU Tosira menyampaikan pembangunan pos kamling ini merupakan bentuk sinergitas Polri dan masyarakat dalam menciptakan harkamtibmas yang kondusif dan aman.

Atas dasar kesepakatan dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab pos kamling ini dibangun untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat guna mencegah terjadinya tindak pidana C3 (curat, curas dan curanmor).

"Dengan berdirinya pos kamling ini, tentunya warga harus aktif untuk menciptakan situasi keamanan dilingkungan agar tidak ada kesempatan bagi pelaku tindakan kriminal," kata Kapolres Way Kanan

Kepala Kampung Negara Harja Sopyan Wahyudi menambahkan pihaknya merasa bangga lantaran dalam proses pembangunan pos kamling ini pihak dari polisi khususnya Polsek Pakuan Ratu turut serta membantu dan bersumbangsi sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.

"Kami juga berharap dengan terbentuknya pos kamling ini akan sering di kunjungi oleh petugas Kepolisian dengan melakukan patroli di wilayah kami," tutupnya. (*)

