UMKM Binaan BRILIANpreneur Go Global di “New York Now Summer Market 2023”

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mengantarkan dua UMKM binaannya untuk unjuk gigi di Pameran Dagang Internasional ternama, New York (NY) Now Summer Market 2023 yang diselenggarakan pada 13 – 16 Agustus 2023 lalu di Jacob K. Javits Convention Center, New York, Amerika Serikat. Hal ini merupakan bentuk nyata dukungan BRI sebagai support system bagi UMKM untuk dapat mengembangkan bisnisnya dan naik kelas bahkan menuju pasar global.

Dua UMKM tersebut adalah La Vida Home Indonesia dan Sunandsand. Mereka merupakan UMKM alumni BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR kategori kriya yang sebelumnya terpilih melalui rangkaian kegiatan kurasi oleh Kurator dari Amerika Serikat, Jennifer Isaacson pada tanggal 08 Maret 2023 lalu di Brilian Center, Jakarta. Mereka adalah 2 dari 11 UMKM Indonesia yang terpilih dan telah menerima pelatihan pengembangan produk serta marketing tools selama 2 (dua) bulan oleh Kurator. Keberangkatan UMKM berprestasi ini merupakan hasil kolaborasi BRI dengan KJRI New York dalam rangka mendukung UMKM Indonesia menembus Pasar Global dan sebagai rangkaian Road to BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023.

Terkait dengan hal tersebut Direktur Bisnis Kecil & Menengah BRI Amam Sukriyanto mengatakan BRI terus berkomitmen mendampingi UMKM agar dapat berkembang hingga go global dan bersaing dengan produk lainnya dari berbagai negara. “BRI akan terus mendukung UMKM Indonesia untuk memenuhi standar global. Harapannya, UMKM agar tetap fokus memikirkan brand dan bisnis mereka secara strategis, mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan tren global sehingga UMKM terpacu untuk terhubung dengan seluruh dunia,” ucapnya.

La Vida Home Indonesia, didirikan pada tahun 2014 oleh Nanik Salvia, terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia berupa kayu dan capiz (windowpayne oysters) yang hadir dalam bentuk alat dapur dengan motif-motif khas Indonesia seperti kawung dan megamendung. Sementara itu, Sunandsand didirikan pada tahun 2019 oleh Rafika yang juga terinspirasi dari kecintaan dan kekayaan alam Indonesia seperti kerang, agel, lontar dan rotan yang hadir dengan teknik rajutan dan anyaman desain kontemporer.

NY NOW sendiri adalah pameran dagang business-to-business yang menampilkan exhibitor terpilih dengan produk terbaik di bidang home decor, jewelry/accessories, dan gift/lifestyle. Key buyers seperti Ross Stores (holding company TJMaxx, Burlington, Homegoods), Whole Foods, serta beberapa museum store di AS seperti San Diego Museum, Seattle Art Museum, Philadelphia Museum menghadiri pameran ini untuk mencari supplier berbagai produk terbaru. Di tahun 2023 ini NY NOW juga memuat para exhibitor ke dalam BULLETIN, platform online untuk melakukan promosi dan penjualan produk-produk exhibitor.

Jumlah pengunjung pada NY NOW Summer Market 2023 mencapai 10.000 orang dengan lebih dari 1.300 calon buyers yang mengunjungi Pavilion Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kehadiran Indonesia mengambil bentuk pavilion (Pavilion Indonesia @NYNOW Summer Market 2023) dan menghadirkan 11 (sebelas) UMKM Indonesia berkolaborasi dengan Bank Rakyat Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada NY NOW Summer Market 2023, Pavilion Indonesia berhasil menghasilkan potensi transaksi sebesar USD 368,278 (sekitar Rp 5,5 Miliar) selama satu minggu pelaksanaan acara dan potensi transaksi sebesar USD USD 1,6 Juta hingga satu tahun kedepan.

